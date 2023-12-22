哈馬斯高層抵埃 消息：換囚談判無果 哈：停侵略前不談換囚 以：戰至摧毁哈馬斯

哈尼亞（Ismail Haniyeh）周三抵達開羅與埃及情報局局長卡邁勒（Abbas Kamel）會面。路透社分析稱，長期駐卡塔爾的哈尼亞往往只在外交談判有機會出現進展的情况下才會外訪，他對上一次到訪埃及是上月初，其後以哈在同月底達成為期7天的休戰，哈馬斯釋放約110名以色列人質，以換取約300名被以方關押的巴人囚犯獲釋。

路透：各方正商換囚名單

路透社引述知情人士稱，各方談判代表正密集討論新休戰協議下獲釋的以哈人質與囚犯名單，BBC昨引述一名巴人官員稱，與埃及的談判在「沒有結果」下結束。另一方面，傑哈德一名領袖預計周四到埃及討論換囚名單和人數比例。

哈馬斯昨發聲明說，除非以色列侵略結束，否則巴勒斯坦派系拒絕任何換囚談判。聲明說：「巴勒斯坦全國決定，除非完全停止侵略，否則不應該談論囚犯或交換協議。」另一名哈馬斯政治局成員哈馬德亦向半島電視台強調，並不尋求僅在換囚期間短期休戰，稱：「以色列打完人質牌後，便會對巴人展開新一輪大規模屠殺……我們不會參與這遊戲。」以色列總理內塔尼亞胡周三重申戰事會繼續到底，直至摧毀哈馬斯、人質獲釋及解除來自加沙威脅等所有目標為止。

拜登周三被問到以哈換囚談判時，指美方「正推動」雙方達成協議，惟稱「當下沒有任何期望」。阿聯酋提出呼籲以哈長期停火的聯合國安理會決議案周三再押後表決。法新社報道，為求挽救妥協方案，決議草案措辭已由最初「緊急及持續停止在加沙的敵對行動」退讓至「緊急暫停敵對行動，容許人道物資安全無阻進入加沙，並採取緊急措施達致持續停止敵對行動」，定於周四再表決。多哈研究生學院公共政策助理教授加爾穆特（Tamer Qarmout）分析稱美國今次有機會不予否決，惟指出目前「仍沒有人談論結束戰爭」。

世衛：加沙北部沒可運作醫院 變「寧養中心」

加沙政府傳媒辦公室周三表示，戰爭至今當地已有最少2萬人喪生，包括最少8000名兒童及6200名婦女。聯合國指以色列周三對加沙南部汗尤尼斯20%範圍發出避難令。半島電視台報道，以軍周三起加強轟炸加沙北部賈巴利亞難民營和南部城市拉法等地，造成最少數十死。世衛昨表示，加沙北部已不存在可運作的醫院。世衛加沙緊急醫療內部協調官凱西（Sean Casey）最近訪問加沙後表示，該地區的醫院都變了「寧養中心」，人們在那裏「等死」。

（綜合報道）