新冠JN.1變異株 世衛列「需留意」

JN.1最先於今年8月在盧森堡被發現。美國疾病控制及預防中心（CDC）表示，截至12月8日，美國有15%至29%新冠病例是由JN.1引致。中國上周亦錄得7宗JN.1病例。路透社引述兩名專家指出，JN.1雖然可以避過免疫系統，且比其他病毒株更易傳播，但未有迹象顯示會引致較嚴重病情。世衛表示，目前使用的新冠疫苗仍可有效預防JN.1及其他流傳變異株導致重症或死亡。

未見引致較嚴重病情

新加坡近日亦爆發疫情。數據顯示，自12月7日起，該國新冠個案平均每日增逾7000宗。衛生部宣布周二起恢復每日通報新增病例，並建議民眾若到人多地方應戴口罩，尤其室內。另外，馬來西亞本月10至16日通報超過2萬宗個案，比前一周大增逾六成，但絕大多數屬輕症。衛生部呼籲民眾外出應佩戴口罩，並要求確診者必須自我隔離5天，以及在確診日起10日內避免前往人多的公共場所或與高風險人群接觸。

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，JN.1是BA.2.86的變異株，與其他XBB變異株相似。雖然JN.1有較高的傳播力和免疫逃逸能力，但未有證據顯示會引致更嚴重病情。

（路透社/海峽時報/中央社/新加坡衛生部）