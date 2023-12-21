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引「叛亂者禁令」 美科州禁特朗普初選 倘上訴至聯邦最高法院 裁決將影響50州參選資格

【明報專訊】美國科羅拉多州最高法院周二（19日）引用憲法第14修正案第3款「叛亂者禁令」，裁定前總統特朗普因為參與煽動2021年1月6日國會山莊騷亂，所以沒有資格參加明年科羅拉多州共和黨總統初選，是首次有法院根據該條款裁定總統參選人沒有資格入主白宮。特朗普競選陣營批評裁決「不民主」，表明會上訴至聯邦最高法院，若後者受理，其裁決將影響全國其他州的同類訴訟，有可能阻礙特朗普出戰明年大選。

宣誓捍衛憲法後參與叛亂者

禁任議員、總統選舉人、文武官員

今次案件源於道德操守監督組織「華盛頓公民責任與倫理」代表一班科羅拉多州選民入稟，指特朗普煽動支持者衝擊國會山莊，企圖推翻2020年大選結果，因此不具參選總統資格。丹佛地方法院上月認同特朗普的行為構成叛亂，但認為特朗普當時是總統而非美國官員，因此無法根據憲法第14修正案第3款剝奪他競選總統資格。憲法第14修正案第3款規定，任何曾宣誓捍衛美國憲法但其後參與叛亂的人，將不得擔任國會議員、總統選舉人或任何文職或軍職官員，但未提及總統職務。

「公職」涵總統否

科州最高法院：適用於特朗普

科羅拉多州最高法院周二以4比3推翻丹佛地方法院的裁決。法官指出，特朗普不止煽動叛亂，甚至在國會山莊被衝擊時，他仍不斷要求時任副總統彭斯不要履行憲法責任，又致電參議員游說他們停止點算選舉人票，這些行為構成了公開、自願和直接參與叛亂，認為第14修正案的「叛亂者禁令」適用於特朗普。多數派法官在意見書中表示，他們並非輕率得出有關結論，但持反對意見的法官薩穆爾指出，陪審團並未判定特朗普犯叛亂罪，訴訟並非判定特朗普參選資格的公平機制。

特朗普陣營批評裁決「完全錯誤」和「不民主」，批評有關法官都是由民主黨州長任命，表明會上訴。共和黨也譴責裁決，眾議院議長邁克‧約翰遜批評這是黨派攻擊。華盛頓公民責任與倫理組織主席布克班德在聲明中稱，科羅拉多州最高法院的裁決「不僅具有歷史性及合理，且對保護美國民主的未來是必要的」。

聯邦最高法院裁決料利特朗普

裁決下月4日前都不會生效，以待特朗普一方上訴。1月4日是印刷科羅拉多州總統初選選票死線前夕。雖然周二的裁決只適用於明年3月5日舉行的科羅拉多州共和黨總統初選，且該州過去4屆大選都是民主黨囊中物，但如果案件打至聯邦最高法院，最終裁決可能決定特朗普在50個州參選資格。《紐約時報》指出，聯邦最高法院保守派大法官佔多數，故特朗普陣營相信可能作出對其有利的裁決，但萬一維持原判，則可能開先例，允許其他州份，包括爭持激烈的州，引用第14修正案第3款提出訴訟。

（路透社/紐約時報/金融時報）

相關字詞﹕國會山莊騷亂 叛亂 最高法院 科羅拉多州 特朗普 2024美國總統大選

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