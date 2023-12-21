中東國家憂被視撐以 僅巴林參與聯軍

胡塞：聯軍表面護航 實際保護以色列

胡塞武裝周二發聲明，稱美國為首的聯合部隊表面上是保障紅海航行，實際上是保護以色列的聯盟，是針對巴人、加沙、阿拉伯以至穆斯林世界的主要組成部分，令以色列得以繼續在加沙殘暴對待巴人。

《紐約時報》指出，紅海南端通過曼德海峽連接阿拉伯海和印度洋，北端通過蘇伊士運河與地中海和大西洋相通，是區內許多阿拉伯國家十分依賴的貿易要道。然而，美國在以哈戰爭中一再公開強調支持以色列，激起了阿拉伯民眾的怒火，區內沒有多少國家願與美國的軍事計劃牽連在一起。

埃及態度未見強硬 阿曼拒施壓胡塞停手

埃及去年從蘇伊士運河收取破紀錄的94億美元（約733億港元）過河費，佔其國內生產總值（GDP）約2%，為該國重要外匯來源。但針對紅海近期頻頻發生商船遇襲，埃及僅在周一（18日）稱蘇伊士運河管理局正留意局勢發展。《紐時》引述消息人士報道，有參與斡旋胡塞武裝和談的鄰國阿曼，也拒絕施壓胡塞武裝停止襲擊。

倫敦國際事務智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東和北非項目主任瓦基爾說：「對大多數阿拉伯國家來說，這是一個令它們極度不自在和尷尬的時刻，它們不想被視為以任何方式支持以色列摧毁加沙並認可其採用的殘酷策略。」

（紐約時報/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）