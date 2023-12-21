美擬牽頭動武遏胡塞 恐演變地區衝突 白宮否認護航部隊乏威懾力 消息：仍盼外交解決

以色列與哈馬斯10月爆發戰爭後，胡塞武裝多次襲擊途經紅海的商船，以施壓以色列停止攻擊加沙。胡塞的襲擊近日有增加趨勢，美國防長奧斯汀周一宣布啟動「繁榮守衛者行動」，與盟友共組跨國海上部隊守護紅海與亞丁灣的海上貨運安全，在可能情况下擊落來襲的導彈和無人機，解救受襲船舶。

除了成立新海上部隊，彭博社周三引述4名消息人士報道，美國與盟友正計劃從源頭打擊胡塞武裝，以削弱其襲擊商船的能力。消息人士強調，美國仍希望循外交途徑解決問題，軍事行動仍未拍板。其中一名消息人士表示，美國國防部正準備向總統拜登提出「嚴厲」回應胡塞武裝的可能性。

彭博社指出，美國尋求軍事打擊胡塞武裝，反映新海上部隊聯盟可能不足以消除胡塞對紅海的威脅。白宮國家安全委員會發言人柯比周二反駁新海上部隊不能威懾胡塞武裝的說法，稱將在紅海部署大量美國及其他國家的海軍裝備，以應對威脅。

美勢與胡塞靠山伊朗進一步對抗

不過打擊胡塞武裝最大風險可能是引發更廣泛的地區衝突，而這正是拜登政府在以哈戰爭爆發後力圖避免的情况。軍事行動也可能將美國與支持胡塞武裝的伊朗進一步推向對抗。美國副國安顧問范納（Jonathan Finer）本月7日表示，伊朗向胡塞武裝提供重大軍事及情報支援，拜登政府不排除對胡塞採取軍事行動，但目前重點是組建海上聯盟保護紅海航行安全。

彭博社報道，美國的中東盟友對計劃反應審慎。與也門接壤的沙特阿拉伯支持採取慎重的外交策略，因曾介入也門內戰的沙特擔心再度成為胡塞武裝攻擊目標，就像在2022年4月也門內戰達成停火協議前，沙特頻頻遭受胡塞武裝襲擊一樣。美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級副總裁奧爾特曼（Jon Alterman）說：「困難之處在於沒有人願捲入中東一場沒有明確結束時間的戰爭。」

導彈擊無人機不符效益 防禦系統成選項

過去數周，美國軍艦在紅海應付胡塞武裝愈來愈多的無人機攻擊。專家指出，美軍驅逐艦有一系列武器可供使用，包括地對空導彈、近程防禦武器系統等，也具有電子戰能力，可切斷無人機與岸上控制器之間的聯繫。惟隨着任務持續，美軍要考慮成本、武器庫存及效率問題。

《華爾街日報》周二報道，美國國防部官員過去數周提出希望大幅增產反無人機防禦系統，他們意識到用價值數百萬美元的導彈擊落成群的廉價自殺式無人機並非可行策略，因此高功率微波裝置正逐漸成為軍方防禦戰略重點。國防承包商雷神公司周二表示取得3年期合約，為海軍及空軍設計、建造和測試兩個高功率微波系統，計劃明年交付首批原型機。洛杉磯公司Epirus上月亦向陸軍交付Leonidas微波系統4個原型機中的第一套。

（彭博社/華爾街日報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）