冰島地裂4公里噴熔岩 規模近年最大 超專家預期

冰島氣象局表示，格林達維克鎮（Grindavik）北面周一晚上10時17分（香港時間昨晨6時17分）左右發生「群震」（earthquake swarm，指短時間內特定地點連續多次發生中小型地震）後開始噴發。海岸警衛隊直升機隨之出動，確認了噴發位置和規模。在噴發首兩個小時，每秒有數百立方米熔岩從裂口流出，及至周二早上，噴發強度和地震活動水平下降。火山專家赫斯庫爾德松（Armann Hoskuldsson）估計，這場噴發可能持續達10天。

首都部分航班延誤 料不危人命基建

政府周二發表聲明，指裂縫噴發口約4公里長，強烈呼籲民眾遠離該區。南冰島火山和自然災害組織在facebook發文表示，這裂縫比該區近年任何一次噴發長多倍，這場「初始噴發」（initial eruption，即在沒有火山口的地方首次出現熔岩噴發）比近年任何噴發強烈得多，並擔心隨着裂縫向兩端延伸，熔岩可能改變流向。裂縫的南端距離格林達維克鎮約2.5公里，熔岩目前向北流，沒有如此前擔憂的流向鄰近發電站，該區也沒有其他建築物或基建、電纜面對危險。首都雷克雅未克的國際機場有航班受噴發影響延誤升降，但未有關閉。

因早已監測到該區有噴發先兆，當局上月中旬疏散鄰近漁鎮格林達維克一帶近4000名居民，又關閉以溫泉和豪華酒店聞名的藍色潟湖（Blue Lagoon）旅遊區。當局原容許居民在日間指定時間隨官方安排返回寓所取物，但現已停止。藍色潟湖剛於周日重開接待旅客，現因噴發而再次關閉。

（法新社/路透社/華盛頓郵報/CNN）