胡塞武裝：紅海施襲每12小時一次

美伙9國聯手護航

面對胡塞襲擊威脅，愈來愈多船公司選擇繞道避險，包括周二新增的韓國第一大貨運船公司現代商船（HMM）。倫敦證交所集團的船舶數據顯示，至少有11艘載運消費品、穀物的貨櫃船穿越了蘇伊士運河，原定駛向新加坡、馬來西亞、阿聯酋等目的地，但現在已於蘇丹與沙特阿拉伯之間的紅海停航。部分續於紅海行駛的的商船則增加配備武裝警衛隨航，一些商船進入也門海岸線時也通過改動回傳應答方位，掩飾其真正位置來避免遇襲；地中海航運公司（MSC）4艘船從周日起關掉應答器避免被偵測出方位。

美國防長奧斯汀昨宣布啟動「繁榮守衛者行動」（Operation Prosperity Guardian），與英國、法國、巴林、意大利、加拿大、荷蘭、挪威、西班牙、塞舌爾，共組跨國部隊守護紅海與亞丁灣的海上貨運安全。英國昨表示，皇家海軍驅逐艦「鑽石」號會加入新的國際部隊保護紅海航運，意大利國防部同日也稱將派一艘護衛艦與國際社會共同打擊胡塞恐怖活動。現時在該海域執行任務的包括美軍驅逐艦「卡尼」號、「梅森」號和「赫德納」號。

（路透社）

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