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反擊匈牙利阻援烏 歐盟官員考慮中止投票權

【明報專訊】匈牙利上周四在歐盟峰會否決未來4年向烏克蘭提供500億歐元的預算，惹來歐盟內部不滿。《金融時報》周一（18日）引述歐盟官員稱，他們正考慮多招對付匈牙利阻撓援烏，包括啟動歐盟《里斯本條約》第7條的懲罰程序，中止匈牙利投票權。

為免匈牙利再成援烏攔路虎，一些歐盟官員已考慮啟動《里斯本條約》第7條違反法治行為的懲罰程序，這可導致成員國投票權被暫停。該程序可被另一成員國阻止，但隨着親歐的波蘭政府最近上台，匈牙利不再有保護者。不過多個國家仍對使用歐盟這個「最大武器」對付成員國感不安，官員指首要仍是說服匈牙利總理歐爾班，讓其清楚知道被孤立的「全部代價」，從而使他讓步。若這招失敗，歐盟其餘26個成員國可自行達成協議，但這需要時間，且只是短期解決方法。

美援烏資金料月內耗盡 兩黨難年內達共識

美國共和黨要求改革移民政策未獲滿足後，早前在國會阻撓援烏撥款。白宮周一警告，若國會不通過總統拜登的緊急額外開支要求，美國將於本月耗盡援烏資金。國防部審計長麥科德（Michael McCord）上周五（15日）致函國會議員，稱國防部正動用最後的10.7億美元購買新武器和裝備，以填補從庫存中提取並運往烏克蘭的武器和裝備，到了12月30日國防部將耗盡向烏克蘭提供安全援助的資金。不過要在今年底前通過援烏法案機會渺茫。民主黨參議員領袖舒默周一承認，距離與共和黨達成協議仍差很遠，有共和黨參議員稱，談判將持續至明年。

（金融時報/紐約時報/彭博社）

（俄軍侵烏）

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