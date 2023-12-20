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外援受阻彈缺兵疲 烏軍縮作戰規模 烏將領：東南前線被迫轉攻為守 俄靠人海施壓

【明報專訊】俄軍侵烏踏入22個月，美歐新一輪援烏撥款因政治紛爭而擱置，令人關注烏軍作戰前景。路透社周一（18日）發布烏克蘭陸軍准將塔爾納夫斯基的訪問，他說由於西方盟友援助不足導致前線炮彈短缺，已被迫縮減部分軍事行動。隨着冬季來臨，面對俄軍數量較多及裝備更佳，部分烏兵士氣開始低落，將領也與總統在徵兵問題和戰事形勢評估上出現分歧。

美國共和黨本月初在參議院阻撓600億美元援烏開支法案，歐盟上周又在匈牙利反對下未能通過500億歐元援烏預算方案。烏克蘭陸軍准將塔爾納夫斯基（Oleksandr Tarnavskyi）向路透社表示，在西方援助遲緩下，烏軍彈藥短缺，尤其是蘇式122毫米和152毫米口徑炮彈，且短缺問題存在於整個前線。他形容問題「非常嚴重」，外國軍援減少正對戰場產生影響，「考慮到我們的需求，現在（炮彈）的數量是不夠的，因此我們正重新分配，正重新規劃設定的任務，將它們的規模縮小」。

俄戰壕地雷奏效 烏軍進展微

塔爾納夫斯基指出，東南部前線一些地區在烏兵疲憊的情况下已轉攻為守，但在其他地方烏軍嘗試繼續進攻。塔爾納夫斯基在2022年11月領導反攻，迫使俄軍撤出南部重鎮赫爾松和第聶伯河西岸，是基輔在烏戰至今最後一次重大勝利。在今年扎波羅熱東南部地區的大規模推進行動中，塔爾納夫斯基也發揮了重要作用，但面對俄軍的大型戰壕和地雷佈防下，烏軍進展甚微。

俄軍目前正強攻烏東，試圖包圍塔爾納夫斯基負責防守的東部戰略重鎮阿夫迪伊夫卡（Avdiivka）。塔爾納夫斯基說，俄軍改變了行動及戰術，且不斷發動襲擊，俄軍正以人多勢眾向烏軍施壓。外界普遍認為，若俄羅斯要完全控制東部頓涅茨克和盧甘斯克兩個州，攻下阿夫迪伊夫卡是至關重要。

俄無人機猛攻 烏軍寄望西方F-16戰機

今年俄烏雙方戰情處於膠着狀態。塔爾納夫斯基表示，所有旅都在想辦法讓士兵休息，「今年前線軍事人員遇到一定困難，他們不那麼精力充沛，因沒有好好休息」。他說，冬天的寒冷、能見度下降和沒有樹葉作掩護等條件，對作戰雙方來說都是挑戰。他稱，烏克蘭愈來愈需要加強防衛以抵禦俄軍無人機的頻繁攻擊，現寄望西方能交付F-16戰機。

不過，西方能否持續援烏成疑，歐盟承諾明年3月或之前供烏的100萬枚炮彈，迄今僅交付48萬枚；美國已供烏逾200萬枚155毫米口徑炮彈用於西方製造的大炮，但美國庫存也將耗盡。愛沙尼亞國防部報告顯示，烏軍每月最少需要使用20萬枚炮彈才能保持對俄軍的優勢，但若維持這一消耗速度，明年就會耗盡歐美的庫存。

徵兵問題分歧 烏軍總司令與總統不和

基輔一直討論改善徵兵方式，並希望與西方企業合作生產彈藥。不過隨着冬季來臨，美聯社報道，一些烏兵擔心俄軍擁有更好裝備，且對於在戰事中再次處於守勢感到沮喪，部分士兵更質疑上級的判斷力，批評他們為何不在數月前天氣和暖時發動更多攻勢。烏軍總司令扎盧日內與總統澤連斯基之間的不和也開始浮面，他周一就批評總統解僱烏克蘭所有地區徵兵中心負責人，「這些都是專業人士，他們知道如何徵兵，但他們現已離開。」今年8月徵兵系統爆出貪污醜聞，澤連斯基下令解除所有地區徵兵中心負責人的職務。

扎盧日內上月接受《經濟學人》訪問，指俄烏戰爭已陷入僵局，正進入消耗戰階段，莫斯科會利用這時期重整軍力。澤連斯基其後反駁有關說法。扎盧日內周一亦改口稱目前戰事並非陷僵局。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）

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