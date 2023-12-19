疑針對韓美 朝連續兩日試射導彈

韓國聯合參謀本部表示，韓軍前晚10時38分探測到朝鮮從平壤一帶向朝鮮半島東部海域發射疑似短程彈道導彈，飛行物飛行約570公里，到昨早約8時24分再從平壤一帶向東部海域發射一枚洲際彈道導彈，韓聯社稱這是朝鮮今年第5次發射洲際導彈。共同社報道，朝鮮周一發射的導彈是以高角度發射，飛行約1000公里；韓國國家安全保障會議稱該枚是固體燃料洲際導彈。日本防衛政務官三宅伸吾稱導彈飛行約73分鐘，最大飛行高度約6000公里。

朝鮮國防省發言人在前晚導彈發射後，譴責美韓核磋商小組會議及批評美國核動力潛艇「密蘇里」號到訪韓國釜山港。韓聯社則稱朝鮮昨日試射洲際導彈，或是針對韓美商定明年聯合軍演舉行核戰演習。

另外，王毅昨日接見以朴明浩為首的朝鮮代表團時表示，面對動亂交織的國際形勢，中朝始終堅定相互支持和信任，彰顯雙方友好合作的戰略意義，中方願繼續加強溝通協調，深化各領域交流合作。朴明浩則稱持續深化發展朝中關係是朝鮮黨和政府堅定不移的立場，朝方將繼續與中方加強多邊協作，維護共同利益及地區和平穩定。

（韓聯社/共同社/路透社）