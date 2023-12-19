美擬恢復戰機長駐沖繩基地 回應「中國威脅」 機組規模遜昔惹憂慮

美國空軍去年開始逐步撤走常駐嘉手納基地約48架舊式F-15C戰機，在後續計劃推出前，空軍這段期間透過輪派F-35和F-22隱形戰機等其他戰機的方式填補戰力空隙。美軍印太司令部空軍司令威爾斯巴赫（Kenneth Wilsbach）上周三接受《日經亞洲》視像訪問時，確認軍方在永久部署戰機計劃上轉軚，「我不預計我們會永久採取輪換部隊」。他稱美軍考慮在嘉手納部署可接受操作員指令及半自動運作的下一代無人機「協同作戰飛機」（CCA），儘管未提部署規模，但報道引述美國國會消息指出，空軍計劃永久部署36架較新款的F-15EX戰機，較分階段撤走戰機前的規模小四分之一。

威爾斯巴赫反駁有關嘉手納基地鄰近中國，在發生危機時或成中國攻擊目標，導致基地戰術價值下降的說法，稱該基地對快速反應「變得更重要」。他說：「如果對方向在嘉手納的我們發射武器，我們就可從嘉手納空軍基地投射力量。」他續稱美軍的靈活戰鬥部署哲學及策略令戰機從嘉手納散開，意即美軍戰機可從沖繩迅速轉移到西太平洋其他地點繼續執行任務和避免受導彈襲擊。

報道稱美國空軍致力增加在菲律賓、巴布亞新幾內亞和澳洲可用的前哨基地，其策略旨在從沖繩和鄰近中國的其他地點分配戰機，避免中國的精準打擊，為冷戰後在西太平洋部署的一大戰略調整。

外界對美國在沖繩恢復部署戰機各有意見。美國智庫蘭德公司資深政治分析師霍爾農歡迎有關計劃，稱在戰區永久部署一定數量的戰機可讓規劃者更好地理解他們在和平時期能立即使用的戰力種類，較輪換部署有優勢。共和黨籍眾院軍事委員會副主席惠特曼亦歡迎在嘉手納永久部署戰機F-15EX，但對初步僅計劃部署36架感憂慮，期待空軍分析以支持這種安排。美國企業研究所資深研究員庫帕稱，對比起F-15C，F-15EX算是大幅提升，但部署數量減少仍會惹起憂慮。

（日經亞洲/中央社）