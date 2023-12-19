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紅海緊張繞航成風 美籌建防衛聯盟

【明報專訊】親伊朗的也門胡塞組織介入以哈戰爭，令傳統航運路線的紅海淪為危險海域，各大船公司和石油公司恐受池魚之殃，陸續暫停使用該航道，最新加入者包括香港東方海外貨櫃航運公司、英國能源巨擘英國石油公司（BP）和全球第6大海運公司台灣長榮海運。美國跟盟友商議對策，正訪問中東的防長奧斯汀昨日宣布，正跟盟友籌建多國海上防衛部隊聯盟，以維護紅海航線安全，他同時警告伊朗必須停止支持胡塞攻擊全球海運船隊。

游說中國加盟 料中東國家參與

奧斯汀昨日（18日）抵達美國海軍第五艦隊駐紮的巴林，同日稍後轉抵以色列並宣布上述計劃。《衛報》周日預告報道時稱，項目暫名「繁榮守衛者行動」（Operation Prosperity Guardian），其特遣部隊形式上類似駐巴林聯合海上部隊。報道稱美方游說加入的對象包括中國，但一些官員相信肯定會參與的會是沙特阿拉伯、埃及、阿聯酋、阿曼等中東國家。挪威率先宣布準備派10名海軍人員加入行動，意大利知情官員表示該國正考慮是否參與，澳洲傳媒則稱堪培拉派軍艦加入的機會不大。伊朗則警告此舉會是錯誤。

事緣胡塞武裝為支持同屬伊朗「抵抵陣線」成員的哈馬斯，近期頻頻攻擊航經紅海南部曼德海峽的船舶。最新遇襲的是一艘挪威化學品船，周一受「不明物體」襲擊後發出求救信號，獲附近的美軍驅逐艦「卡尼」號（USS Carney）前往支援，無人傷亡。

紅海航線受阻的最大受害者會是原佔全球約15%航運份額的埃及蘇伊士運河，運河管理局承認自上月19日起，已有至少55艘原定取道蘇伊士運河往返歐洲和亞洲的船舶繞道。該運河是埃及主要外匯來源。地中海航運公司（MSC）和馬士基（Maersk）等4間航運公司此前已決定繞道好望角，意味着貨物交付會延誤，令成本上漲。荷蘭資深產業經濟學家盧曼表示，以上海往鹿特丹為例，通航蘇伊士運河約需27天，繞道南非將增加最少7天：12月底的誤期，可觸發延伸至明年2月的物流連鎖反應。

香港東方海外貨運、台灣長榮海運也分別在上周六和昨日宣布停進紅海，英國能源巨擘英國石油公司（BP）同樣宣布停用紅海航道，倫敦布蘭特期油價格隨即上升。

（路透社/衛報/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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