加沙「最大」隧道曝光 以軍：超估計 槍斃人質被轟「屠殺」 軍方總參謀長下令勿再殺白旗者

上周四（14日）遭以軍誤認為威脅而射殺的3名青年人質22歲塔拉加（Samer El-Talalqa）、26歲沙姆里茲（Alon Shamriz）、28歲哈伊姆（Yotam Haim），分別於上周六起至周一落葬。以軍周日表示，在他們匿藏、離遇害地點200米的建築物，發現懸掛着似乎是用剩飯殘羮為墨、手寫希伯來文「救命，3人質」及求救信號「SOS」的白旗。基於現場調查，相信人質逃脫或被綁架者撇下後，離開藏身該處有一段時日。

被誤殺以人質舉殯 數百人出席

沙姆里茲周日在特拉維夫舉殯，有數百人出席。遺屬哀怨稱事件「原該有不一樣的結局」，指控內塔尼亞胡政府「拋棄」及「謀殺」了沙姆利茲。沙姆利茲的父親阿維在喪禮後受訪指白旗上是其子筆迹，其子竭盡所能求援，事前兩天牆上就懸了白布條，又因曾任國防軍戰鬥工程兵了解以軍，故指示人質脫掉襯衣。他又指摘開槍軍人手持狙擊槍，明顯知道當時情况，卻仍然開槍，等同「屠殺」人質，「不是疏忽」，而是「純粹無法無天」。他又說，曾要求政府將兒子列為「陣亡將士」，但被拒絕。

未穿上衣的以色列人質手持白旗被殺，令以軍招至各方猛烈抨擊。以軍總參謀長哈萊維周日向一批軍人發言時，強調不可向赤裸上身（即表明身上沒有炸彈）的投降者開火。他說：「若然那是加沙人持白旗走出來投降，我們會槍擊他們嗎？絕對不會。即使是與我方搏鬥的人，若然他們伏下舉起雙手，我們會逮捕他們但不會槍擊他們。」

離口岸不足400米 長4公里

另一方面，以軍周日表示首次發現可讓私家車等車輛通過的哈馬斯巨型隧道，那隧道離加沙北部埃雷茲（Erez）邊境口岸不足400米，那隧道長逾4公里，地板是夯實土壤，牆壁有石屎加固，管道內鋪設了路軌，配備電力、排水、通風、污水處理系統和通訊網絡，料為經年累月耗資數以百萬美元建成。隧道主管道有垂直豎井從主管道向下延伸，推測可能與更深、更大的網絡相連。以軍稱隧道內存大批武器，相信哈馬斯選擇在該處建隧道是為了突破對巴人的嚴格封鎖，並方便突襲以色列和其國民。

以軍還發表檢獲的哈馬斯拍攝短片，顯示作為隧道項目負責人的哈馬斯加沙領導人辛瓦（Yahya Sinwar）的兄弟葉海亞（Mohamed Yahya）開車駛入隧道，隧道施工活動在一座貌似貨倉的大型建築物內展開，有小型施工車輛駛進，有個臨時倉庫存放了一批用於砌牆的預製混凝土，工人們就用電動工具鑽挖地下。軍官稱，以色列領袖觀片後驚訝於哈馬斯竟然擁有那些可安全迅速建隧道的挖土工具。

以軍表示，從近期蒐得的情報認為過去低估了地下網絡的規模，以前推測約長96公里，現在認為近乎400公里。本月初表示發現了800多條隧道，其中500條已被毁。

（法新社/紐約時報/以色列時/以色列國家新聞網）

（以色列-哈馬斯戰爭）