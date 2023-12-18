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晤意總理商檢討政治庇護 辛偉誠：移民恐「淹沒」歐洲

【明報專訊】英國首相辛偉誠上周六（16日）指移民恐「淹沒」歐洲，矢言將與意大利總理梅洛尼合作檢討針對政治庇護的國際規定。

辛偉誠到羅馬出席梅洛尼領導的極右「意大利兄弟黨」（FdI）所辦的活動，聲稱「敵人」利用移民入境作「武器」，正在「故意將人們送到我們的海岸，試圖破壞我們的社會穩定」。辛偉誠暗示有必要修改國際移民法，「如果我們不解決這個問題，問題只會愈來愈大」。

英國和意大利均面對偷渡問題。然而，無論是辛偉誠計劃尋求庇護者送往盧旺達等候審批，還是梅洛尼限制地中海慈善救援船活動的措施，都面臨強烈批評。

辛偉誠前天抵達羅馬與梅洛尼舉行正式會談時，便讚賞意大利多項打擊偷渡措施，包括限制拯救偷渡船民的人道船舶活動。兩人還同意資助將偷渡客從往歐「跳板」北非突尼斯遣返原居地的計劃。

利比亞出發偷渡船海難 61人死亡失蹤

很多偷渡客從突尼斯和利比亞出發，在意大利登岸，但穿越地中海時常有海難。聯合國國際移民組織（IOM）上周六公布，一艘由利比亞西北部朱瓦拉（Zuwara）出發的偷渡船發生海難，至少61人死亡或失蹤。全船偷渡客來自尼日利亞、岡比亞等非洲國家，連同婦孺原載有約86人，25人獲救情况良好，轉送往利比亞的羈留中心。

（金融時報/法新社）

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