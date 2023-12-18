明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

憂網安 英電網棄涉華供應商 母公司可追溯至大型央企轄下科研單位

【明報專訊】《金融時報》昨援引英國政府官員等知情者報道，英國國家電網公司出於網絡安全顧慮，諮詢官方情報機構政府通訊總部（GCHQ）轄下的國家網絡安全中心（NCSC）之意見後，決定與母公司為中國企業的供應商NR Electric UK終止合約，並且開始換走該供應商的輸電系統零件。

NR Electric UK表示今年4月獲最大客戶英國國家電網公司（National Grid）通知終止合約決定。NR Electric UK一名職員表示，未獲對方披露終止合約的理由，該公司職員已不能進入安裝了旗下零件的地方。

知情者告訴《金融時報》，英國國家電網公司主要對由NR Electric UK提供、有助控制與平衡英國電網及降低停電風險的零件存在憂慮。英國國家電網公司以商業機密為由，沒有回應《金融時報》有關NR Electric UK的查詢，但表示該公司「非常嚴肅看待」其基建安全。

NR Electric UK的母公司是中國國電南瑞科技股份有限公司（簡稱國電南瑞），而國電南瑞的最大股東是南瑞集團有限公司。南瑞集團有限公司是中國國家電網有限公司（簡稱國家電網）直屬科研產業單位。「國家電網」是中國一家主要從事輸電、供電業務的特大型中央企業。NR Electric UK的2022年帳目報告顯示其淨資產僅250萬英鎊（約2480萬港元），在英格蘭和威爾斯約15處有工程。

華使館：反對藉詞安全搞脫鈎斷鏈

英國官員表示，政府極度重視國家安全，包括關鍵基建和經濟各方面。英國政府將跟私企緊密合作守護國家安全。中國駐英大使館表示不清楚英國國家電網公司的決定，但中國反對外國以安全為藉口搞「脫鈎斷鏈」。

（金融時報）

上 / 下一篇新聞