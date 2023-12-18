憂網安 英電網棄涉華供應商 母公司可追溯至大型央企轄下科研單位

NR Electric UK表示今年4月獲最大客戶英國國家電網公司（National Grid）通知終止合約決定。NR Electric UK一名職員表示，未獲對方披露終止合約的理由，該公司職員已不能進入安裝了旗下零件的地方。

知情者告訴《金融時報》，英國國家電網公司主要對由NR Electric UK提供、有助控制與平衡英國電網及降低停電風險的零件存在憂慮。英國國家電網公司以商業機密為由，沒有回應《金融時報》有關NR Electric UK的查詢，但表示該公司「非常嚴肅看待」其基建安全。

NR Electric UK的母公司是中國國電南瑞科技股份有限公司（簡稱國電南瑞），而國電南瑞的最大股東是南瑞集團有限公司。南瑞集團有限公司是中國國家電網有限公司（簡稱國家電網）直屬科研產業單位。「國家電網」是中國一家主要從事輸電、供電業務的特大型中央企業。NR Electric UK的2022年帳目報告顯示其淨資產僅250萬英鎊（約2480萬港元），在英格蘭和威爾斯約15處有工程。

華使館：反對藉詞安全搞脫鈎斷鏈

英國官員表示，政府極度重視國家安全，包括關鍵基建和經濟各方面。英國政府將跟私企緊密合作守護國家安全。中國駐英大使館表示不清楚英國國家電網公司的決定，但中國反對外國以安全為藉口搞「脫鈎斷鏈」。

（金融時報）