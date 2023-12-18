誤殺人質後促談判聲更熾 以總理稱軍事施壓必要

以軍總參謀長哈萊維對誤殺人質承擔責任，指人質顯然「盡了一切可能」表明他們正在投降，指「射擊人質違反交戰規則」。

人質遭誤殺後，敦促內塔尼亞胡政府重啟與哈馬斯談判的呼聲日益高漲，剩餘人質的家屬擔心至親成下一批受害者，疾呼當局返回談判桌。在以色列，前日一個聲援人質家屬的集會上，參與者要求政府將人質生命放首位，軍事目標次之。

不過，內塔尼亞胡前日在記者會上雖對誤殺人質事件感「心碎」，但強調談判要成功，就有必要對哈馬斯施加軍事壓力。他說：「我給談判團隊的指示就是基於這道（軍事）壓力，沒有這個壓力，我們一無所有。」對於有消息指擔任以方首席談判代表的情報機關摩薩德局長巴爾內亞，與卡塔爾首相穆罕默德上周五在歐洲會面，內塔尼亞胡雖拒絕透露詳情，卻證實已給談判團指示。

伙德籲「可持續」停火 英措辭重大轉變

另外，英國外相卡梅倫與德國外長貝爾博克聯合投書《星期日泰晤士報》，呼籲在加沙實現「可持續」停火，稱「有太多平民被殺害了」。兩人縱沒呼籲立即停火，但呼籲「可持續」停火卻反映英國政府在措辭上重大轉變。法國外長昨也呼籲「即時和可持續的休戰」。

（法新社/路透社/彭博社/衛報）

（以色列-哈馬斯戰爭）