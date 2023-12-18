美欲「經改革」巴自治政府管加沙 以色列潑冷水 華府籲阿巴斯鋪路政治繼承 內塔尼亞胡暗批「徒添幻想」

【明報專訊】以色列—哈馬斯戰爭仍正持續之際，美國和以色列對戰後加沙安排愈見不同調。路透社前天（16日）引述消息報道，美國多名高官近日相繼到訪西岸，其中白宮國安顧問蘇利文上周五與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面，傳達拜登政府屬意戰後由經改革的自治政府接管加沙，據報改革內容包括阿巴斯安排政治繼承和為政府引入新血。然而，以色列堅持不接納自治政府戰後管轄加沙，總理內塔尼亞胡上周六暗批美方計劃只會「徒添幻想」。
倡總理擴權 增技術官僚新血
路透社引述3名巴勒斯坦官員及一名區內高官報道，美國所提的「重振」（revitalised）自治政府之改革內容包括容許阿巴斯委任副手、下放更多權力予總理，為管治領導層引入新面孔。受訪的華府官員堅稱暫未向阿巴斯建議副手兼長遠繼任人的人選，但區內消息和外交官指，華府和以色列部分官員屬意63歲的現任巴勒斯坦解放組織（PLO）執行委員會秘書長謝赫（Hussein al-Sheikh）。報道引述4名美國消息人士指，華府已呼籲對自治政府有一定影響力的約旦、埃及和海灣國家，游說阿巴斯迫切尋求制度改革，為「日後」（the day after，即終局的另一字眼）作好準備。
路透社引述一名身處華盛頓的知情者報道，阿巴斯曾私下對美方部分提案內容表達開放態度，包括向總理辦公室賦予全新行政權力，以及引進具技術官僚技能的「新血」進入自治政府。現年88歲的阿巴斯有份設計1993年《奧斯陸協議》，2005年起出任自治政府主席。他本月初接受路透社訪問時稱，如有具約束力的國際協議承諾巴勒斯坦建國，他準備好革新自治政府，引進新領袖和舉行大選。巴勒斯坦對上一次大選是2006年，當年哈馬斯藉此將自治政府逐出加沙。
在阿巴斯及其法塔赫派系的領導下，自治政府被不少巴人視為腐敗、不民主和「離地」，在西岸如同以色列佔領的「承包商」，默許以色列軍警在其管轄範圍搜捕。阿巴斯曾數次承諾革新政府，但皆不了了之，華府高官觀望他這次會否認真執行。巴勒斯坦政策與民調研究中心（PCPSR）上周三公布新民調顯示，巴人對哈馬斯支持度上升，支持阿巴斯的程度則下降，顯示如目前舉行選舉，哈馬斯將再度勝出。
巴民調：倘現時選舉 哈馬斯料勝
據華府高官表示，拜登幕僚已在幕後敦促以色列放棄與巴勒斯坦自治政府的對立，接受經改革的後者在戰後領導加沙。然而，內塔尼亞胡及其極右盟友對此依舊抵制，前者上周六重申即使華府希望，他也不會接受加沙由「哈馬斯斯坦」變成「法塔赫斯坦」（後綴「斯坦」指某某之土地），並再次批評《奧斯陸協議》是「致命錯誤」。內塔尼亞胡不點名促請美國別為他人「增添幻想」，聲稱自己提出由以軍管控戰後加沙安全的提議「廣受支持」，且「不排除或能與美方達成相關協議」。