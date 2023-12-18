美欲「經改革」巴自治政府管加沙 以色列潑冷水 華府籲阿巴斯鋪路政治繼承 內塔尼亞胡暗批「徒添幻想」

倡總理擴權 增技術官僚新血

路透社引述3名巴勒斯坦官員及一名區內高官報道，美國所提的「重振」（revitalised）自治政府之改革內容包括容許阿巴斯委任副手、下放更多權力予總理，為管治領導層引入新面孔。受訪的華府官員堅稱暫未向阿巴斯建議副手兼長遠繼任人的人選，但區內消息和外交官指，華府和以色列部分官員屬意63歲的現任巴勒斯坦解放組織（PLO）執行委員會秘書長謝赫（Hussein al-Sheikh）。報道引述4名美國消息人士指，華府已呼籲對自治政府有一定影響力的約旦、埃及和海灣國家，游說阿巴斯迫切尋求制度改革，為「日後」（the day after，即終局的另一字眼）作好準備。

路透社引述一名身處華盛頓的知情者報道，阿巴斯曾私下對美方部分提案內容表達開放態度，包括向總理辦公室賦予全新行政權力，以及引進具技術官僚技能的「新血」進入自治政府。現年88歲的阿巴斯有份設計1993年《奧斯陸協議》，2005年起出任自治政府主席。他本月初接受路透社訪問時稱，如有具約束力的國際協議承諾巴勒斯坦建國，他準備好革新自治政府，引進新領袖和舉行大選。巴勒斯坦對上一次大選是2006年，當年哈馬斯藉此將自治政府逐出加沙。

在阿巴斯及其法塔赫派系的領導下，自治政府被不少巴人視為腐敗、不民主和「離地」，在西岸如同以色列佔領的「承包商」，默許以色列軍警在其管轄範圍搜捕。阿巴斯曾數次承諾革新政府，但皆不了了之，華府高官觀望他這次會否認真執行。巴勒斯坦政策與民調研究中心（PCPSR）上周三公布新民調顯示，巴人對哈馬斯支持度上升，支持阿巴斯的程度則下降，顯示如目前舉行選舉，哈馬斯將再度勝出。

巴民調：倘現時選舉 哈馬斯料勝

據華府高官表示，拜登幕僚已在幕後敦促以色列放棄與巴勒斯坦自治政府的對立，接受經改革的後者在戰後領導加沙。然而，內塔尼亞胡及其極右盟友對此依舊抵制，前者上周六重申即使華府希望，他也不會接受加沙由「哈馬斯斯坦」變成「法塔赫斯坦」（後綴「斯坦」指某某之土地），並再次批評《奧斯陸協議》是「致命錯誤」。內塔尼亞胡不點名促請美國別為他人「增添幻想」，聲稱自己提出由以軍管控戰後加沙安全的提議「廣受支持」，且「不排除或能與美方達成相關協議」。

（路透社/以色列時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）