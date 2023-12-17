大馬促刪社交網帳號帖文激增 惹違言論自由質疑

根據Meta每年兩次發布的透明度報告數據，今年1至6月期間，Meta應大馬政府要求，以涉嫌違反當地法律為由，刪除大馬約3100個fb和Instagram平台專頁和帖文，數量是前半年的6倍，也是該公司自2017年有紀錄以來，大馬限制內容的最高水平。

TikTok上個月發布的報告亦表示，今年1至6月收到大馬政府340次要求刪除內容的請求，涉及890個帖文和帳號，TikTok因此刪除或限制了815個帳號，這是自2019年有紀錄以來，大馬政府在6個月內要求刪除或限制該平台內容最多的一次，也是TikTok在去年下半年刪除不良內容數量的3倍。數據顯示，大馬提出刪除或限制TikTok帖文內容的數量，在東南亞國家中居冠。

馬來西亞通訊和多媒體委員會上周五表示，數據顯示今年至今在社交平台發現25,642個有害內容，比對上一年增加24倍，涉及詐騙、非法銷售、賭博、假新聞和仇恨言論。

辯稱遏止挑釁式帖文 保障用戶

安華去年11月以主打改革和言論自由政綱上台，但近幾個月加強審查網絡內容，被質疑背棄承諾。政府否認指控，聲稱行動是希望遏止涉及對種族、宗教和皇室的挑釁式帖文，指移除社交平台內容的目的是在網上有害內容大幅增加的情况下保障用戶免受傷害。大馬人口主要是穆斯林馬來人，也有大量華人和印度人，種族和宗教在當地向來是敏感課題。

（路透社）