梵蒂岡「世紀審訊」揭最高層內鬥 教宗前顧問金融罪囚5年半

樞機主教涉房產投資失利

梵蒂岡檢察官在500頁的起訴書中，詳細說明了所指控的罪行，主要是圍繞梵蒂岡2014年在倫敦豪宅區切爾西購買一棟大樓所引發的混亂事件。檢方指出，教廷因支付過高的房產價格而被騙走大筆資金，多年來在這筆交易上花費了約3.5億歐元（30億港元），去年賤價售出，估計損失約1.4億歐元（12億港元），而最初投資時是獲貝丘批准進行。與此同時，一系列中間人卻從中獲巨額利益，包括意大利金融家明喬內（Raffaele Mincione）和托爾齊（Gianluigi Torzi）。除了明喬內和托爾齊外，負責這筆交易的人也存在疏忽，其他被告包括梵蒂岡金融情報部門前主管和3名梵蒂岡前員工，以及4間公司。

歷來面對刑事審訊最高層

貝丘於2020年因涉嫌裙帶關係被教宗方濟各解僱，但仍擔任樞機主教。他涉及的兩宗指控，包括向其兄弟控制的公司或慈善組織輸送資金。另一項涉及他僱用了同樣來自撒丁島、自稱為安全分析家的馬洛尼亞（Cecilia Marogna），她聲稱可以幫助一名在馬里被綁架的修女重獲自由。46歲的馬洛尼亞在2018至2019年期間，從國務秘書​​處獲得57.5萬歐元。檢察官指馬洛尼亞將大部分錢用於私人用途，包括購買奢侈品和去水療中心。

方濟各將清理梵蒂岡的黑暗財政作為他擔任教宗的首要任務。為了達成目標，他修改了教廷法律，阻止樞機主教和主教享有法律特權。今次審訊由3名非職業法官組成的梵蒂岡法庭而非宗教法庭進行，屬史無前例。今次案件被視為對方濟各改革的一次重大考驗。

（CNN/路透社）