以促美勿談「兩國方案」 華府「無意讓步」

美以官員稱，促美勿談「兩國方案」不僅是以色列總理內塔尼亞胡的要求，其他戰時內閣和反對黨領袖拉皮德也對拜登政府在以哈戰事爆發後重提兩國方案的必要性感到不滿，認為該方案是給哈馬斯「獎勵」。一名以色列官員稱，以方上周四在與到訪的白宮國安顧問蘇利文會談時表達這關切。《以色列時報》稱，蘇利文在接受當地傳媒採訪及與以方領導人會面時都避提兩國方案，但返回美國後在記者會上再次提及拜登對兩國方案的承諾。

美國官員向《以色列時報》證實，多方努力試圖說服拜登政府淡化兩國方案必要性的言論，但華盛頓無意讓步，「我們需要考慮自己的國內政治和全球外交地位。我們為以色列做了很多事情，他們同樣需要明白有些事情是我們需要做的」。

拜登盼以軍減進攻規模

此外，拜登日前警告以色列無差別空襲加沙將失去國際支持後，《紐約時報》上周四引述美國官員報道，拜登希望以色列在3周內結束現時在加沙的大規模空襲和地面行動，過渡至針對打擊哈馬斯高層的階段。官員稱，美方期望新階段包括以軍使用較小型的精銳部隊，執行更精準的任務以找出和殺死哈馬斯領袖，營救人質並摧毁地道。蘇利文前日稱，這場戰爭將過渡至另一階段，重點是以更精準方式針對哈馬斯領導層及根據情報展開行動，「美以將持續密集討論何時、在何種條件下開始（縮減用兵規模）」。

（以色列時報/路透社/法新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）