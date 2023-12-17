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以軍誤殺3持白布人質 數千民眾抗議

【明報專訊】以軍上周五（15日）承認日前在加沙市跟巴勒斯坦武裝分子激戰期間，誤把3名手持白布的以色列人質視為威脅，開火錯殺他們，事件激起數千名民眾通宵抗議。有獲釋人質家屬批評用軍事方式無法救回被擄者，促政府恢復和談。《華爾街日報》報道，以色列情報機關摩薩德局長周末會與卡塔爾首相商討重啟人質和談。

內塔尼亞胡：難以承受悲劇

以軍發表聲明稱，3名被誤殺青年人質分別是28歲的哈伊姆（Yotam Haim）、22歲的塔拉加（Samer El-Talalqa），以及26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz），相信他們數天前逃脫或遭守衛遺棄，從而流落到謝賈亞（Shejaiya）地區，上周五被以軍誤殺。軍方對事件深切悲傷，正着手調查，並已將即時教訓傳達予前線部隊。

到昨日，以軍發表初步調查報告，指3名人質事發時沒有上衣，手持一支繫上白布（意即投降）的桿，但一名以軍感到受威脅，於是開槍，其中兩人當場死亡，另一名傷者跑回建築物內，並用希伯來語求救。軍方稱，雖然當時指揮官已下令停火，但不知何故仍有士兵開槍，最終第3人也被射殺。總理內塔尼亞胡昨形容事件是「難以承受的悲劇」。

數千名以色列民眾前晚在特拉維夫通宵示威，要求政府立即重啟人質交換。早前妻子和女兒獲釋的以色列男子阿維格多里（Hen Avigdori）前天在社交平台X稱，軍事方式無法救回人質，認為以色列必須以外交協議方式活着救回他們，而非「帶回他們棺木」。以色列特拉維夫預計周六會有示威，要求政府確保人質安全。目前仍有約130名以色列人質被扣於加沙。

（法新社/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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