紅海貨輪接連受襲 3大貨船公司停入 航道貨運量佔全球貿易額10% 供應鏈料受壓

馬士基（Maersk）是全球第二大船運公司，全球14.8%貿易都經該公司運送，其上周五發出的聲明形容近日在紅海針對商船的攻擊「引起警惕」，並對船員的安全構成顯著威脅，在旗下掛香港旗貨輪「馬士基直布羅陀」號（Maersk Gibraltar）上周四晚險被擊中，以及前天另一艘貨輪遇襲後，公司已指示所有旗下原定駛經曼德海峽（Bab al-Mandab）的船舶停駛，直至另行通知。胡塞武裝則稱「馬士基直布羅陀」號被一架無人機擊中，而美國官員則表示一枚相關導彈射失。

親伊朗胡塞武裝襲商船向以施壓

美軍中央司令部（CENTCOM）表示，全球第5大船運公司，德國赫伯羅特（Hapag Lloyd）旗下貨輪「賈斯拉」號（Al Jasrah）從希臘比雷埃夫斯港駛往新加坡期間，上周五在曼德海峽附近遭一架無人機擊中起火，未有造成傷亡。赫伯羅特管控全球7%商運船隊，旗下所有貨船將暫停駛經紅海直至周一，之後再作決定。

胡塞武裝未有對「賈斯拉」號受襲認責，但其發言人塞里稱地中海航運公司（MSC）旗下「城堡三」號（MSC Palatium III）和「阿拉尼亞」號（MSC Alanya）上周五駛往以色列時，在曼德海峽附近被兩枚海軍導彈攻擊。然而，根據船舶追蹤與海事分析供應商MarineTraffic的資料，該兩艘船都登記沙特阿拉伯的吉達（Jeddah）為目的地。CENTCOM則表示，「阿拉尼亞」號僅在沿紅海北上時遭威嚇調頭離開，MSC亦確認該船未受襲。

全球第三大船運公司、法國達飛海運集團（CMA CGM）昨亦表示暫停旗下所有船舶駛經紅海。

每年全球30%貨櫃船、即約1.7萬艘途經蘇伊士運河、紅海及曼德海峽，貨運量佔全球貿易額約10%，以色列船公司以星（ZIM）為確保安全，已下令旗下船舶改繞道非洲好望角來往歐洲和亞洲，這比往常需時多10至14日，亦會增加燃料成本。

英國「出口與國際貿易研究所」總裁福希奧內（Marco Forgione）表示，在巴拿馬運河近期乾旱導致船運嚴重延期的同時，商船在紅海受襲無疑令全球供應鏈進一步受壓，部分關鍵產品有可能來不及聖誕前運抵目的地。

美擬擴39國海軍聯隊 保障航行

路透社上周四引述美國也門事務特使倫德（Tim Lenderking）表示，美國計劃「盡可能」擴大39國的海軍聯合部隊，加強保障紅海航行安全，並向胡塞武裝傳達不會容忍其進一步襲擊的信號，但未有透露接觸多少國家。 路透社指，中國是紅海航道一大用家，美國國家安全顧問蘇利文上月與中國外長王毅通電話時，包括討論胡塞武裝襲擊對海事安全影響。胡塞武裝前晚另發聲明強調準備好以防衛應對任何來自美國、以色列或西方的敵對舉動，並不會屈服，將不會放棄支持巴勒斯坦人的訴求。伊朗則警告美國在紅海擴軍將為其自身招致「重大問題」。

（路透社/法新社/金融時報/CNBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）