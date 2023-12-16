歐盟峰會啟動烏克蘭入歐談判 匈總理「建設性棄權」意外通過 澤連斯基稱勝利

德總理表決前勸退 保對方面子

歐盟27個成員國元首或政府領導人出席一連兩日的歐洲理事會峰會。峰會首日即在歐盟擴張上達成多個共識。原本各界預期一直公開反對加速烏克蘭入盟進程的匈牙利會成為障礙，美國政治新聞網站Politico報道，歐爾班表決前的中午仍強調烏克蘭的法治水平不符入歐標準，但德國總理朔爾茨最終勸服歐爾班於表決前離場，以保留面子，這個歐盟圈內名叫「建設性棄權」的舉動，為啟動烏克蘭入盟談判掃除最大障礙。歐爾班隨後拍片，為其「建設性棄權」辯護，稱向烏克蘭授予歐盟成員國資格將是「壞決定」，匈牙利「不願參與其中，因此與表決保持距離」。

同獲准開啟入盟談判的還包括烏克蘭鄰國摩爾多瓦。歐洲理事會主席米歇爾表示，通過上述決定是「對兩國民眾和歐洲發出希望的清晰信號」。他又指談判將於明年3月開始。一般而言這過程需時最少10年。澤連斯基在社交平台X貼文，稱「這是烏克蘭的勝利。這是整個歐洲的勝利。這種勝利能帶來激勵、鼓舞，使人更強大。」

准摩爾多瓦同啟談判 列格魯吉亞候選國

峰會同時授予格魯吉亞歐盟候選國資格，另外同意如果波斯尼亞和黑塞哥維那的各項發展符合歐盟標準，最快將於明年3月邀請歐盟委員會提交報告，以決定展開該國入盟談判。另外，峰會也決定北馬其頓於落實歐盟委員會去年7月所定下的憲政改革後，將完成該國加入歐盟的起始階段談判。

這幾個原屬俄羅斯勢力範圍的周邊國家，如今紛紛加速投奔歐盟，將被視為俄國總統普京在國際關係上的重大挫敗，是歐盟削弱普京發動侵烏戰爭聲勢的重要策略。

不過，在匈牙利一票反對下，歐盟2024至2027年度500億歐元的援烏預算，昨天未能獲得通過。歐爾班表示，這讓匈牙利表明須取得全部歐盟承諾該國的撥款。匈牙利被指以反對烏克蘭加入歐盟及長期撥款援烏，威迫歐盟解凍援助匈牙利的資金。相關資金因為匈牙利近年違反多項歐盟不同規定而遭凍結。在預算未獲一致通過的情况下，本次峰會將擱置這一議題，計劃下月再磋商。

俄讚匈牙利阻4288億援烏預算

俄羅斯克宮發言人佩斯科夫周五批評歐盟決定與烏克蘭和摩爾多瓦啟動入盟談判「有政治動機」，或會破壞歐盟穩定，又稱讚歐爾班為捍衛匈牙利利益否決歐盟援烏預算。

（BBC/中央社/Politico/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）