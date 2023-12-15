峰會前獲歐盟解凍870億 親俄匈牙利未棄阻援烏

歐爾班過去數周一直威脅若匈牙利資金不能全部解凍，他會否決歐盟未來4年向基輔撥款500億歐元（約4270億港元）的援助計劃及與烏克蘭啟動入盟談判。在歐盟峰會前夕，歐盟委員會周三宣布，解凍歐盟向匈牙利提供的超過300億歐元（約2560億港元）資金中的約102億歐元，這些資金因匈牙利法治倒退而被凍結。

儘管解凍資金被視為試圖軟化歐爾班的立場，但布魯塞爾官員否認受勒索，他們稱匈牙利前一天通過法律，恢復法官向歐洲法院尋求初步裁決的權利，這是布魯塞爾要求匈牙利眾多改革之一。為爭取入歐，烏克蘭國會上周通過法案，保障匈牙利人和其他少數族裔以自己語言學習的權利。

不過歐盟與烏克蘭做法未足以改變歐爾班的立場。歐爾班昨抵達歐盟峰會時表示，在決定向烏克蘭提供更多財援上沒有時間壓力，因烏克蘭已獲得短期支援，至於長期支援上，他說需要在歐盟預算之外處理這事。歐爾班又稱，烏克蘭並未滿足啟動入盟談判所定的全部7個條件，「在烏克蘭滿足這些條件時，我們再回到這個議題」。

這些援烏決定需要歐盟27個成員國同意才可通過，目前只有匈牙利反對。歐盟官員周三稱，烏克蘭上周通過的改革代表基輔已經滿足7項條件中的6項。歐盟官員質疑歐爾班利用援烏議題作籌碼，以取得歐盟解凍匈牙利的資金。

（BBC/路透社/彭博社）