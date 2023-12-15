普京烏戰後首辦年度記招 「俄達自訂目標才有和平」

普京首先發表演說，一開始就談到俄羅斯主權的重要性，「沒有主權，我們的國家就不可能存在」。話題很快就轉到烏克蘭，他說：「當我們實現我們的目標時，（烏克蘭）就會實現和平。這些目標不會改變，包括烏克蘭『去軍事化』、『去納粹化』並轉為中立。」他強調烏戰是巨大悲劇，近乎兄弟內戰，歸咎2014年的「政變」（指烏克蘭廣場革命）。

普京又說有迹象顯示西方向烏克蘭提供軍事和財政援助的熱情正在減弱，但相信基輔會繼續獲得幫助。他重申北約東擴和烏克蘭尋求入北約是衝突根本原因。

他指目前俄軍共有61.7萬人在烏克蘭作戰，除了去年應徵入伍的30萬人，還有48.6萬人自願報名成為合約兵，無須進行第二波軍事動員。他宣稱俄軍幾乎在所有戰線都鞏固了陣地，還指烏軍精銳部隊在第聶伯河東岸傷亡慘重。美國機密情報報告本周估計，自開戰以來，俄軍已有31.5萬名士兵死傷，據稱幾乎佔入侵開始時俄軍人員的90%。

「美尊重才可補關係 與中合作水平空前」

談到美俄關係，普京稱只有當美國內部發生變化，「開始尊重別人……尋求妥協，而非試圖透過制裁和軍事干預來解決問題時」，兩國恢復關係的基本條件才會具備。他指俄羅斯在西方經濟制裁和政治孤立下「繼續前進」。

到提問環節，克宮發言人佩斯科夫原擬讓《紐約時報》先問，但普京介入要求先讓新華社記者發表有關中俄關係的提問。普京形容中俄合作水平達到「空前高度」，兩國關係是「維護世界穩定的重要保障」，雖在軍事、經濟和人文領域合作，但不結成聯盟，友誼不針對第三國。

提問環節另一小插曲是一名大學生利用人工智能，以虛擬普京的形象提問，普京笑言這是首位跟他長得一樣的人。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）