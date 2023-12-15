德出版巨擘准ChatGPT取用新聞內容

【明報專訊】德國新聞出版業巨擘Axel Springer周三（13日）表示，與開發人工智能（AI）機械人ChatGPT的美國企業OpenAI達成合作協議，未來容許ChatGPT撮要該公司旗下傳媒的新聞內容，以回答用戶問題，包括即時與付費新聞，OpenAI亦可取用有關傳媒的新聞內容來訓練AI模型。Axel Springer稱這類型合作是首例，外界估計協議可為該歐洲最大出版集團每年帶來數以千萬計歐元收入。
准用於訓練AI模型 外界料年收數千萬歐元
兩間公司在聲明中表示，全球ChatGPT用戶將獲提供Axel Springer旗下傳媒品牌的精選全球新聞摘要，包括Politico、《商業內幕》（Business Insider）、《圖片報》及 《世界報》等。聲明稱，ChatGPT回答用戶問題時將包括需要付費的新聞內容，並提供完整的相關文章連結，以提高資訊來源的透明度。根據協議，Axel Springer也會提供旗下傳媒的新聞內容供OpenAI訓練大型語言模型。雙方未透露合作的財務細節，但《金融時報》引述消息人士稱，Axel Springer每年將獲得「8位數字」（歐元）的收入。
OpenAI營運總監萊特卡普表示，今次合作有助於透過AI工具為人們提供優質和即時新聞內容的新途徑，「我們會致力與全球其他出版商和創作者合作，確保它們從先進AI技術和全新收入模式中受益」。曾警告AI會取代記者的Axel Springer總裁德普夫納表示：「我們希望探索AI賦予新聞業的機會，將新聞業的品質、社會相關性和商業模式提升到新水平。」
不過其他西方媒體採取相反策略。CNN、《紐約時報》、彭博社和《衛報》等已阻止ChatGPT蒐集其內容以訓練聊天機器人學習人類的書寫方式。OpenAI因涉嫌使用有版權的作品來訓練ChatGPT而多次被起訴。
（衛報/金融時報）
相關字詞﹕新聞 人工智能（AI） Axel Springer