德出版巨擘准ChatGPT取用新聞內容

准用於訓練AI模型 外界料年收數千萬歐元

兩間公司在聲明中表示，全球ChatGPT用戶將獲提供Axel Springer旗下傳媒品牌的精選全球新聞摘要，包括Politico、《商業內幕》（Business Insider）、《圖片報》及 《世界報》等。聲明稱，ChatGPT回答用戶問題時將包括需要付費的新聞內容，並提供完整的相關文章連結，以提高資訊來源的透明度。根據協議，Axel Springer也會提供旗下傳媒的新聞內容供OpenAI訓練大型語言模型。雙方未透露合作的財務細節，但《金融時報》引述消息人士稱，Axel Springer每年將獲得「8位數字」（歐元）的收入。

OpenAI營運總監萊特卡普表示，今次合作有助於透過AI工具為人們提供優質和即時新聞內容的新途徑，「我們會致力與全球其他出版商和創作者合作，確保它們從先進AI技術和全新收入模式中受益」。曾警告AI會取代記者的Axel Springer總裁德普夫納表示：「我們希望探索AI賦予新聞業的機會，將新聞業的品質、社會相關性和商業模式提升到新水平。」

不過其他西方媒體採取相反策略。CNN、《紐約時報》、彭博社和《衛報》等已阻止ChatGPT蒐集其內容以訓練聊天機器人學習人類的書寫方式。OpenAI因涉嫌使用有版權的作品來訓練ChatGPT而多次被起訴。

（衛報/金融時報）