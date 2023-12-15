日本內望：安倍派的黃昏 ／文：張望

2021年，當岸田成為自民黨總裁和日本首相之際，許多政治分析認為他只是安倍派的傀儡政權，皆因位處政府中樞的幾個職位，如內閣官房長官和防衛大臣，都被安倍派要員所佔據；2022年夏，當安倍在奈良遇刺身亡後，不少時事分析依然認為：最大派閥安倍派將在悲情中更加團結，日本對華政策將會更為右傾，岸田依然是安倍派的傀儡。

然而，12月11日日媒傳出，由於政治集資收回扣問題，首相岸田將撤換安倍派所有閣僚、副大臣和政務官，包括位居政府中樞的內閣官房長官松野博一。安倍派在自民黨內的要職，如政調會長和國會對策委員長，也可能會被撤換。

安倍派驕橫跋扈看輕岸田

安倍派又稱清和政策研究會，是自民黨右派保守主義的主流派閥，由日本前首相岸信介創立。作為自民黨內第一大派，安倍派的總人數達到99人，是其他派閥的兩倍。在內閣中，安倍派佔據大臣4人、副大臣5人、政務官6人，共15人；在自民黨內，安倍派佔據政調會長、國會對策委員長和參議院幹事長三個要職；在國會參眾兩院，安倍派分別有多達60名眾議員和36名參議員。其政治實力遠超目前主導政府中樞的麻生派、茂木派和岸田派。

由於岸田派只是自民黨內第四大派閥，因此岸田在施政時一直以來對安倍派照顧有加，力排眾議為安倍舉行國葬，力圖團結自民黨上下。然而，安倍派的要員對岸田的態度就只可用驕橫跋扈來形容。例如今年10月，安倍派的參議院幹事長世耕弘成就公開在國會演說時批評岸田缺乏作為領袖的決斷力。一國領袖被自家執政黨要員在國會公開侮辱，實屬罕見。

當然，這並不是說本次政治集資收回扣醜聞爆發是岸田在幕後主導，因為岸田本身的內閣支持率也因這件事件受到衝擊，但其爆發的時機令人不禁懷疑這是一場蓄謀已久的政變。理由有二：一是本次醜聞幾乎非常巧合地全部集中在安倍派的要員，基本未有波及其他小派閥，而且根據日本資深政治記者田崎史郎的回憶，安倍派的這種收回扣不記載在報告上的做法，早在25年前就開始了。一個25年前就形成的陋習為什麽現在突然會變成問題？二是東京地檢特搜部的行動異常迅速，短短數日已經掌握確鑿證據並從全國召集檢察官赴京待命，可見這將是一樁重大案件。此外，醜聞流出的時機掌握亦非常老練，正好在12月13日國會閉幕前後，這也就意味着檢察當局將會有充分時間和權限審問涉嫌安倍派國會議員。

有利岸田對華實施偏親美平衡外交

可以預料，未來一個月將是岸田政權的關鍵時刻。如果岸田本次處理得當，一掃安倍派在黨內的勢力，對其未來執政的自由度來說是一件好事，同時也可以拉高目前低迷的內閣支持率。但另一方面，如果出現安倍派激烈抵抗的局面，不能排除自民黨出現內部混亂乃至分黨局面。安倍派成員擔任黨內要職，一時之間要尋找其他派閥的合適人選也不是一件易事。

從外交角度來看，岸田政權自主度提升，將有利於他在日本國內拓展對華外交空間的自主性。岸田是2014年中日首腦會談「四點共識」的見證人，了解中方就敏感問題（如台灣、靖國神社、釣魚島）的底線，將有條件對華實施以親美為前提的平衡外交。此外，安倍派主要成員大都是親台派，他們的消失將令日本對台政策回到中間路線。岸田本人並不是親台派。2021年10月，岸田當時組閣時就委任新防衛副大臣鬼木誠，以取代主張「台灣有事就是日本有事」的中山泰秀，就是一例。

張望

日本早稻田大學國際教養學部准教授