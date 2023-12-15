東京地檢刑事調查回扣門 料搜安倍派議辦總部 安倍派黨政高層走人 低民望岸田前景難料

自民黨多個派閥早前被揭發將超過配額的集資宴會門券售出金額後發還議員，惟這筆「回扣」金額未記錄在案，涉嫌違反《政治資金規正法》的「不記載和虛假記入」法例，其中以議員最多的安倍派（清和政策研究會）涉及金額最高，成為東京地檢特別搜查部的重點對象。《日經亞洲》引述消息人士稱，東京地檢會在取得搜查令後，搜查國會議員辦公室和安倍派總部；日本電視台（NTV）稱搜查最快下周開始。另有日媒指二階派同樣涉及龐大金額回扣，會跟安倍派同步受查。

東京地檢特搜部將調查安倍派及成其成員沒在政治獻金收支報告書列出回扣的情况；在截至2022年的過去5年間，涉及的回扣金額高達5億日圓（約2750萬港元）。路透社引述報道稱當局亦會調查自民黨其他派系，包括岸田派等截至上周有否涉及回扣門事件，而檢察官亦就回扣門開始盤問數十名議員；《日經亞洲》則報道有懷疑涉事議員的助手及會計已被邀請助查。

7要員交辭呈 繼任人未齊腳

安倍派任職內閣大臣和黨高層的7名要員皆已提交辭呈，其中內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司及農林水產大臣宮下一郎率先獲接納，分別由林芳正（岸田派）、齋藤健（無派閥）、松本剛明（麻生派）和坂本哲志（森山派）接任其職位。另外，屬於安倍派的首相補佐官上野通子及另外5名副大臣亦會離任。

黨高層方面，高木毅的國會對策委員長一職內定由前防衛相濱田靖一（無派閥）接任，惟政調會長萩生田光一和參議院幹事長世耕弘成的繼任人尚未明朗。《產經新聞》報道，岸田昨日在官邸與自民黨盟友公明黨的代表山口那津男會面商討，山口表示考慮到要制定2024年度財政預算，政府與執政黨需在下周五（22日）為部分問題作決定，繼任人問題會在此後處理。

分析：倘乏公眾支持 或變跛腳鴨首相

時事通信社上周五至周一（8日至11日）的民調指出，岸田內閣支持度跌至17.1%，是自民黨2012年再上台以來新低；日本放送協會（NHK）周一公布自民黨支持度跌至29.5%，同樣是2012年以來首次跌穿30%。醜聞對岸田政府影響難料，政策研究大學院大學教授飯尾潤稱岸田在政府仍在編制預算時撤換大臣或會進一步引起混亂，更重要的是未知還有否其他大臣捲入回扣門醜聞。岸田派被指也有類似問題，但具體金額不詳。

《金融時報》昨日引述分析指，岸田如能夠藉大膽的政治改革改變自身形象，這項撤換多名大臣、大幅改變自民黨內部權力平衡的策略就可能會成功；若他無法取得公眾支持，或很快變成跛腳鴨首相，並面臨自民黨總裁任期明年9月屆滿前被迫下台的風險。報道亦引述分析稱，岸田撤換來自黨內最大派系（安倍派）的大臣和其他黨內高層是雙刃劍，這或會令權力集中到岸田手上，但亦可能令相當依賴安倍派支持的政府變得不穩。

（日經亞洲/共同社/金融時報）