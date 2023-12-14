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回扣門補鑊 岸田今換4閣員 清洗安倍派 內定自家派閥林芳正任官房長官

【明報專訊】日本首相岸田文雄昨（13日）就執政自民黨政治獻金回扣醜聞舉行記者會，宣布今日會撤換閣僚，承諾帶領自民黨贏回公眾信任，避免同類事件再次發生。日本傳媒報道，岸田將撤換包括內閣官房長官松野博一在內4名自民黨「安倍派」閣員，他們均涉及收取派閥舉辦籌款宴收入的回扣而未有申報。報道稱，岸田派的前外相林芳正或回朝接任官房長官。

岸田昨在國會會期結束後召開記者會，稱目前正協調人事任命的細節，周四將公布。他說，對於自民黨政治獻金醜聞引起民眾疑慮，感到非常遺憾，認為國民的信賴是政治穩定之關鍵，他將帶頭重建自民黨規則，以挽回民眾信任。他表示將從「避免國政出現遲滯」的觀點出發，進行人事調整。

安倍派「五人眾」全落馬

今次醜聞源於自民黨派閥指示所屬議員出售集資宴門券，售出超過配額門券的款項會發給議員，但他們收取這些「回扣」並未依法刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書內，成為不記帳的龐大秘密資金。東京地方檢察院特別搜查部正以涉嫌違反《政治資金規正法》中「不記載和虛假記入」罪名展開調查。《讀賣新聞》引述消息稱，東京地檢最快周三在國會閉會後開始盤問涉案議員。

這場「回扣門」以安倍派高層被曝光情節最嚴重，故岸田決定將該黨內最大派閥大幅度清洗出去。日媒報道，岸田將撤換內閣官房長官松野博一、經濟產業大臣西村康稔、總務大臣鈴木淳司及農林水產大臣宮下一郎，以及安倍派另外5名副大臣；至於該派6名政務官則視乎情况，其中財務省政務官佐藤啓會落馬。報道稱，與松野和西村並列安倍派「五人眾」、同樣捲入回扣指控的自民黨政調會長萩生田光一、國會對策委員長高木毅及參議院幹事長世耕弘成準備辭職。

《朝日新聞》指，岸田打算起用前外相林芳正（岸田派）接替松野博一出任內閣官房長官，前防衛相濱田靖一將任自民黨國會對策委員長。報道稱，岸田原希望從無派閥人士中挑選下任官房長官，惟濱田拒絕接任，只好起用自家派閥的林芳正。報道稱，前法務大臣齋藤健（無派閥）將任經產相、前總務大臣松本剛明（麻生派）回任舊職，前地方創生大臣坂本哲志（森山派）接任農相。

有安倍派認獲派閥指示勿記帳

《讀賣新聞》報道，包括岸田派在內其他派閥也涉及「回扣門」，檢方現針對安倍派調查，因該派系行動具系統性且涉及的金額更大。報道引述消息稱，安倍派涉不記帳金額可能高達10億日圓。外界預計會被撤換的安倍派防衛副大臣宮澤博行昨受訪稱，派閥曾指示他不要將超額銷售門券的回扣金額記帳，但他拒絕透露是誰下達命令。他透露2020年至2022年間少報的回扣金額約140萬日圓，稱這筆錢用於「政治活動」。

（朝日新聞/NHK/路透社/共同社）

相關字詞﹕安倍派 改組內閣 岸田文雄 日本自民黨 日本 政治獻金

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