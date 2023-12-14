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WSJ：以軍開始向加沙地道灌海水

【明報專訊】美國《華爾街日報》（WSJ）周二（12日）引述美國官員報道，以色列軍方已開始向在加沙的哈馬斯地道網絡灌注海水，以破壞這套支撐哈馬斯運作的關鍵建築系統。官員指行動在初步階段，預計要多個星期才完成，以方正評估成效。

恐危加沙食水供應 官員關注成效

官員稱，以軍約在上月已安裝5個水泵，最近再加裝2個，並在作初步測試後開始水淹地道行動。部分美國官員認為水淹或能摧毁部分地道網絡，亦有官員關注此策略成效有限，並可能危及加沙的食水供應。埃及2015年曾用海水淹沒在拉法口岸下走私者所用的隧道，隨後有農民投訴稱此舉令農作物受損。

上周有外流影片顯示，以國總理內塔尼亞胡跟人質家屬會面時，後者憤怒地質疑水淹地道會殺死他們被擄的親人。美國總統拜登周二被問及以方的水淹地道策略時未有直接回應，只說有人指這些地道內已沒有人質，但他不知道真偽。以軍周二稱，部隊在加沙一條地道發現以國平民察哈里亞（Eden Zacharia）及以軍准尉達杜（Ziv Dado）的遺體。

《華爾街日報》引述軍事專家稱，以軍至今並未破壞大部分的地道網絡，除了水攻外仍需要其他方式攻擊地道網絡，例如空襲、液態爆炸品、機械人、狗及無人機等。

（以色列時報/華爾街日報/路透社）

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