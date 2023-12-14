拜登斥以軍無差別攻擊失國際支持 同日聯國大會美續撐以

美官員：拜登「即興」 外媒：裂痕浮面

拜登在首都華盛頓一場籌款活動發言時，承認與內塔尼亞胡之間有重大分歧。他表示，以色列因為無差別轟炸巴人又不想要「兩國方案」，正逐漸失去歐盟等支持。他批評目前「以色列史上最保守政府」使內塔尼亞胡舉步維艱，認為對方應該改變對政府的做法，又說以色列終究不能對成立巴勒斯坦國「說不」。白宮官員向《金融時報》透露，拜登這番話屬「即興」。他當天稍後在記者會重申美國支持以色列，但稱「無辜巴人的安全依然是重大擔憂」。

美國不願見以色列佔領加沙，一直推動巴勒斯坦自治政府戰後兼管加沙，即回到2007年哈馬斯上台前的狀况。惟內塔尼亞胡周二公開拒絕美方提案，表明「加沙既不會是『哈馬斯斯坦』（Hamas-stan：哈馬斯加上後綴stan，意即哈馬斯的土地或國家），也不會是『法塔赫斯坦』（Fatah-stan：後綴意義同上，法塔赫是代表巴勒斯坦自治政府的巴勒斯坦解放組織中之主要派系）」。他又承認與拜登對於戰後加沙如何管治上「意見不合」，表明「不會重犯奧斯陸（協議）的錯誤」，但未解釋錯誤是指什麼。奧斯陸協議本身容許巴勒斯坦自治政府在西岸和加沙擁有有限度自治。

聯合國大會周二下午召開緊急特別會議討論以哈衝突及加沙危機。與會193國以壓倒性票數通過不具約束力的議案，要求以色列馬上對加沙作出人道停火。投票贊成的153國，包括以色列的傳統盟友澳洲、加拿大和新西蘭。美國等10國投了反對票，23國棄權。

《金融時報》引述匿名華府高官表示，華府預計以色列在加沙南部的攻勢最快下月初縮減，轉作更具針對性的攻擊，例如集中對付哈馬斯領袖等更高價值目標。

（綜合報道）