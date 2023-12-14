氣候峰會納轉型脫離化石燃料表述 產油國放行西方普遍歡迎 小島國聯盟質疑字眼太軟弱

198名與會國代表在阿聯酋迪拜經過兩周談判後，昨日終於通過氣候峰會協議。賈比爾花了5分鐘就敲槌，在當地時間周三早上11時15分（本港時間下午3時15分）稱：「我未見有反對意見？那就決定了。」

在外界最關注的化石燃料前景上，協議最終採取「在能源系統內以公正、有序和公平的方式轉型脫離化石燃料，在關鍵的未來10年加速行動，在2050年或之前按科學定義實現淨零排放」表述。這套表述強調「在能源系統內」（即不包括塑膠、化肥生產等工業），同時未有使用「逐步淘汰」一詞，而是以「轉型脫離」代替。協議又呼籲在2030年或之前將再可生能源產能提高兩倍，加快減少使用煤炭的行動，並加快碳捕捉及碳儲存等技術發展。

加時關鍵：產油國拒用逐步淘汰表述

今屆峰會「加時」的關鍵原因正是沙特為首的產油國拒絕接受「逐步淘汰」化石燃料的表述，在原定結束日前公布的協議草案版本刪走了該字眼，惹來西方和小島國聯盟強烈反彈，批評此舉令協議變得如同對一眾島國的「死亡證」，不得不重新展開談判。全球溫室氣體排放有四分之三來自這些化石燃料。

最終協議在改用「轉型脫離」表述下達成共識。西方多國都對氣候峰會協議提及須取代化石燃料表示歡迎。其中美國總統氣候問題特使克里讚揚這協議是在充滿衝突的世界中，展開全球合作的希望象徵，他承認在最後48小時部分與會成員曾估計談判或失敗告終，但最後堅持了下來。賈比爾則形容協議「歷史性」，但指真正的成功仍在於執行方面，須採取必要步驟，將協議轉化為實際行動。

小島國聯盟：達共識時 代表未進場

島國則表達不滿聲音，代表小島嶼國家聯盟（AOSIS）的薩摩亞首席談判員拉斯穆森（Anne Rasmussen）質疑協議文本缺乏雄心，「當我們真正需要的是在行動上有指數式變化時，我們只取得漸進的進步」。她同時質疑，大會宣布達成共識之際，小島國的代表還未進入會場。

中國氣候變化事務特使解振華同場表示，談判過程曾遇困難，而隨後中美提供聯合方案，推動談判取得進展。中國代表團團長、生態環境部副部長趙英民則向新華社表示，今屆峰會進行了2015年《巴黎協定》達成以來首次全球氣候盤點，開啟了全球氣候進程的新篇章，總結了成績和缺口，進一步鞏固了全球不可逆轉的綠色低碳轉型趨勢，具有重要里程碑意義。

提核能屬低排放科技 法：外交勝利

另外，協議文本提及核能也是零或低排放的科技，作為核能倡導者的法國認為是外交勝利。

大會還決定另一化石燃料生產國阿塞拜疆主辦下次締約方大會（COP29）。

（綜合報道）