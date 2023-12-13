特朗普「推翻大選」案 特檢促最高院裁可豁免否

【明報專訊】美國特別檢察官史密斯周一（11日）要求聯邦最高法院就特朗普在任總統期間涉嫌犯罪是否可獲豁免權作出裁決。今次將是美國最高法院首次參與決定是否起訴前總統的案件。
特朗普被指在位時企圖推翻2020年總統大選結果，案件排期明年3月開審。華盛頓聯邦地區法院法官丘特坎（Tanya Chutkan）早前裁定特朗普不能以犯案時為在任總統而獲豁免起訴權。特朗普的律師團隊則稱，特朗普涉及2020大選結果的行為只是其工作職責一部分，因此可獲總統豁免權，團隊上周提請上訴法院研判丘特坎的判決，並在這段期間暫停一切相關法律程序。特檢史密斯（Jack Smith）今次要求最高法院直接跳過上訴法院，裁定丘特坎的裁決是否成立，以加快程序。
特朗普斥政治操作 稱盡力拖延
另外，檢方亦請最高法院就特朗普是否獲禁止「一罪兩審」（double jeopardy）保護作出裁決。辯方律師指出，特朗普在之前的彈劾聆訊中已獲參議院判處無罪，因此他不可以因相同罪狀再被刑事審訊。
史密斯的團隊向最高法院指出，憲法的基石之一是沒有人可以凌駕法律之上，對國家民主而言，沒有比將一個犯法前總統繩之於法更加重要，今次重要案件值得最高法院特事特辦。特朗普一名發言人周一說，有關指控完全出於政治動機，沒有理由趕急進行審訊，除非是有人要傷害特朗普和其數以千萬計支持者。特朗普表明盡可能拖延官司是其策略。如果官司拖延至明年總統大選後而特朗普當選，他在入主白宮後將有權指示司法部長放棄訴訟。
最高法院目前保守派以6比3佔多數，其中3名保守派法官都是由特朗普提名。