特朗普「推翻大選」案 特檢促最高院裁可豁免否

特朗普被指在位時企圖推翻2020年總統大選結果，案件排期明年3月開審。華盛頓聯邦地區法院法官丘特坎（Tanya Chutkan）早前裁定特朗普不能以犯案時為在任總統而獲豁免起訴權。特朗普的律師團隊則稱，特朗普涉及2020大選結果的行為只是其工作職責一部分，因此可獲總統豁免權，團隊上周提請上訴法院研判丘特坎的判決，並在這段期間暫停一切相關法律程序。特檢史密斯（Jack Smith）今次要求最高法院直接跳過上訴法院，裁定丘特坎的裁決是否成立，以加快程序。

特朗普斥政治操作 稱盡力拖延

另外，檢方亦請最高法院就特朗普是否獲禁止「一罪兩審」（double jeopardy）保護作出裁決。辯方律師指出，特朗普在之前的彈劾聆訊中已獲參議院判處無罪，因此他不可以因相同罪狀再被刑事審訊。

史密斯的團隊向最高法院指出，憲法的基石之一是沒有人可以凌駕法律之上，對國家民主而言，沒有比將一個犯法前總統繩之於法更加重要，今次重要案件值得最高法院特事特辦。特朗普一名發言人周一說，有關指控完全出於政治動機，沒有理由趕急進行審訊，除非是有人要傷害特朗普和其數以千萬計支持者。特朗普表明盡可能拖延官司是其策略。如果官司拖延至明年總統大選後而特朗普當選，他在入主白宮後將有權指示司法部長放棄訴訟。

最高法院目前保守派以6比3佔多數，其中3名保守派法官都是由特朗普提名。

（CNN/衛報）