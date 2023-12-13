日女控訴性侵不言棄 自衛隊3男同袍終罪成

受害人是現年24歲前陸上自衛隊成員五之井里奈。她指控3名同袍在2021年8月北海道一次演習中，於訓練場一棟建築物內將她推倒地上分開雙腿，胯部壓着她，隔着衣服移動臀部和觸摸她的身體，包括生殖器部位。現場還有旁觀者大笑。被指控的31歲涉谷修太郎、同樣29歲的關根亮斗和木目沢佑輔堅稱無罪。他們聲稱以格鬥技術擊倒五之井里奈，但否認為了淫穢目的。

然而，檢方表示受害人與多名證人的證詞一致，3名被告的行為顯然構成猥褻行為。福島地方法院法官昨天裁定3人行為是對受害人「強迫猥褻」，判監兩年，緩刑4年。

上級拒受理舉報 檢方一度不起訴

此案因五之井里奈去年拍片放上YouTube而引起國際關注。她表示，自2020年入伍駐於福島縣郡山市後，便屢遭非禮和性騷擾，包括被強吻臉頰、從後擁抱、抓胸和拍打臀部等。她曾向上級投訴，但內部調查以缺乏證據為由而沒有採取行動，她遂決定離開自衛隊，並於去年1月提出性侵控訴。福島地方檢察廳郡山支部5月決定不提出起訴，她就提出覆審請求，去年9月獲翻案。今年3月，福島地檢以「強迫猥褻罪」檢控被告。

羞辱性暴力受害人成風 94%事主不報警

日本社會長期由男性主導，忌諱公開性暴力。人權觀察亞洲區項目專員笠井哲平表示，在日本會恥笑、侮辱性受害者，導致受害人不敢公開事件。2021年政府數據顯示，只有約6%性受害人（包括不同性別）向警方求助。2019年該國一連串強姦案被告無罪獲釋，引發抗議。日本國會今年6月通過新法，重新釐清強姦起訴要求，納入犯罪者利用社會地位加害等，即包括受害人心生恐懼而未有積極反抗的情况。

五之井里奈因公開控訴也在網上遭猛烈抨擊，但其經歷亦觸發逾10萬人聯署請願，促使防衛省承認事件和公開道歉。防衛省因而開除涉谷修太郎等涉案5人，另外懲處4人，並在自衛隊內部展開全面性侵調查，逾1400名男女自衛隊員隨後提出有關自衛隊內遭性騷擾和欺凌的投訴。

（法新社/路透社/朝日新聞）