先見議員再會拜登 烏總統衝刺爭美援

共和黨人拒轉軚 堅持需有邊境安全改革

「在美國參議院，我有一場友好和坦率的對話。我向美國參議院成員通報烏克蘭目前的軍事和經濟情况，以及維持關鍵美國支援的重要性，並回答他們的提問。」澤連斯基離開國會山莊後於社交平台X表示，感謝參議院多數派領袖舒默和少數派領袖麥康奈爾在集結跨黨派議員支持烏克蘭上的個人領導能力。舒默表示，澤連斯基向與會議員表示「他如獲支持，可以贏得這戰爭」，而且清楚表明「如果我們（烏克蘭）輸了，普京就贏，這對美國非常危險」。

澤連斯基：按IMF歐盟改革可除貪污

這次是澤連斯基3個月以來第二次跟美國國會議員會晤，有份與會的共和黨參議員蒂利斯（Thom Tillis）表示，澤連斯基嘗試游說議員撥款，並就烏克蘭貪污構成議員不肯撥款的疑慮，表示因應他向國際貨幣基金組（IMF）、歐盟提出的改革，可以破除貪污。

共和黨人上周成功阻撓白宮提出包括緊急援烏內容的撥款方案，堅持拜登政府必須在移民政策讓步才會「開綠燈」。白宮國安顧問蘇利文警告，倘若未能恰當撥款，烏克蘭自衛能力會受削弱。

然而，澤連斯基的游說似乎未能發揮作用，美聯社報道，共和黨參議員穆林在會面後表明，除非包括「真正和有意義的邊境改革」，否則白宮提出的緊急撥款議案不會得到共和黨支持。

克宮發言人佩斯科夫周二淡化美國進一步財援烏克蘭的後果，稱那無助於烏克蘭在戰場取勝，該國將一敗塗地。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）