化石燃料說客 歷屆最多

非政府組織「踢走重大污染者」（Kick Big Polluters Out）上周一（4日）稱，從大會通行證名單發現，代表殼牌（英國、荷蘭）、道達爾（法國）、埃克森美孚（美國）等石油、天然氣、煤炭企業利益者至少2456人，為上屆4倍，是歷屆之最。化石燃料業說客陣容，也僅次於今屆主辦國阿聯酋的4409人代表團和2025年主辦國巴西的3081人代表團。

跨國非牟利組織「企業問責」周一（11日）還發現，與會者名單至少166人是否認全球暖化和化石燃料公關人士，例如來自以攻擊氣候科學家知名的美國顧問公司FTI Consulting、在氣候變化問題上誤導公眾的美國石油學會（API），影響特朗普政府決定退出《巴黎協定》的其一要員、氣候懷疑論者埃貝爾也在名單內，但最後沒出席。

「企業問責」批評大會籌辦單位向化石燃料行業大開綠燈，使其活動機會等同甚至勝於氣候公義組織、原住民社群和人權組織等，妨礙制定收緊控制化石燃料和遏止全球暖化行動，例如民間和基層團體被拒諸國家代表團閉門會議之外，化石燃料行業代表等卻獲邀列席，隨時左右決策。

（衛報）