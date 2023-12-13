沙特等產油國拒讓步 氣候峰會「加時」 爭拗化石燃料前景 新協議草稿刪「逐步淘汰」惹反彈

人類燃燒化石燃料加劇全球暖化，各國就如何及何時停止使用化石燃料，是今屆COP28的主要議題之一。身兼阿布扎比國家石油公司總裁的COP28主席賈比爾7月時曾表示逐步減用化石燃料是「不可避免」，令外界對此抱有希望，上周六公布的氣候協議草案提到的一系列選項中，亦包括「根據現有最佳的科學依據，逐步淘汰化石燃料」。

然而，周一公布的新版本協議草案文本，卻刪除了有關內容，改為提出8個各國可採用的減排選項，包括「以公正、有序和公平的方式，減少化石燃料的消耗和生產」，以便在2050年左右或之前實現淨零排放，以及在2030年或之前將再生能源產能增加兩倍、「迅速逐步減少未應用碳捕捉技術的煤炭」、擴大碳捕捉等技術。一些觀察家歡迎草案內容，因這是COP協議文本首次提及減少生產化石燃料。

島國表明拒簽「死亡證」 西方站同一陣線

然而，西方國家及受氣候變化影響最大的島國狠批協議沒有提到淘汰化石燃料。美國總統氣候問題特使克里表示，草案用詞未符合可控制全球氣溫升幅在1.5℃以內的要求，強調這是「一場生存之戰」。澳洲氣候變化部長鮑恩在COP28代表美、英、加、日在內的「保護傘集團」發言，表明不會簽署這份島國「死亡證」。代表39個島國的小島嶼國家聯盟（AOSIS）代表同稱，「我們不會簽署我們的死亡證」，強調若沒有任何逐步淘汰化石燃料的有力承諾，AOSIS都不會同意。

環保智庫E3G的高級助理邁耶批評，新協議草案「基本上是自選菜單，允許各國各自選擇想做的事」。氣候組織「國際氣候行動網絡」全球政治策略主管辛格指出，新草案文本與之前的版本相比是「重大倒退」，清楚反映化石燃料業界的游說能力，影響全球政策偏向有利延長使用化石燃料。柏林智庫「氣候分析」總裁黑爾稱，如果按該草案內容付諸實行，根本無法將全球氣溫升幅控制在1.5℃內，「我認為這是給所有化石燃料出口國提供擴大生產化石燃料所需的一切」。

獲俄羅斯等支持 沙特施壓阿聯酋刪表述

路透社引述熟悉談判的知情人士稱，主辦國阿聯酋受到石油輸出國組織（OPEC）領袖沙特阿拉伯的壓力，刪除文本中任何提及化石燃料的措辭。沙特在大會期間一直堅持協議應提及處理溫室氣體排放，而非化石燃料問題。《金融時報》引述外交官指，最大阻力始終來自利雅得，後者還得到伊拉克和俄羅斯等油組及「油組與盟友」（OPEC+）成員國支持；多國官員嘗試游說沙特能源部長軟化立場。

目前未清楚全球最大溫室氣體排放國中國是否支持該協議草案，中國氣候變化事務特使解振華表示，談判有進展，但難言會否在周二達成協議。觀察家指出，草案中一些措辭符合中國以往政策立場及中美上月在加州安納伯格莊園簽署的協議內容，該協議沒使用「逐步淘汰」一詞。

氣候峰會全部198個與會國家都必須同意最終的協議文本，協議才能通過。惟在阿聯酋時間周二上午11時（香港時間下午3時）的最後談判限期前，各方仍未達成協議，談判代表將加時繼續商討，否則峰會將以沒有協議告終。

（綜合報道）