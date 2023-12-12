岸田待國會休會 周四換閣清洗安倍派

東京地檢先推議員助手自願受盤問

這宗醜聞源於自民黨內最大派系安倍派的議員及高層出售集資宴會門券的配額，售出超過配額門券的金額會發給議員，但這些「回扣」金額並未刊載在派閥或議員的政治獻金收支報告書內。東京地方檢察院特別搜查部正調查自民黨安倍派在內5派閥於2018至2022年政治資金收支報告中，合計少記帳超額出售集資宴會門券所得收入的至少4000萬日圓（約213萬港元）。

共同社昨報道，東京地檢特搜部將在周三國會閉會後，以涉嫌違反《政治資金規正法》為由，全面調查涉收受回扣的議員，目前先以自願為前提，推進對10人以上的派閥工作人員和議員秘書等的盤問。

報道稱，岸田將撤換涉收回扣的4名安倍派閣僚，包括內閣官房長官松野博一、經濟產業相西村康稔、總務相鈴木淳司、農林水產相宮下一郎，以及5名副大臣、6名政務官，共15人。擔任安倍派事務總長的國會對策委員長高木毅和另一安倍派要員、黨政調會長萩生田光一都會落馬。最新消息稱，前奧運相橋本聖子也涉收回扣。《北海道新聞》昨報道，岸田將於周四改組內閣及調整黨內高層。

在野黨向官房長官提不信任動議

另外，最大在野黨立憲民主黨昨日對身處風暴中心的松野博一提出不信任動議，但預計無法在自民黨主導的國會獲通過。

（綜合報道）