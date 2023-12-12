澳洲新移民戰略 盼淨移入減半 提高留學生英語要求 改革技術簽證永居路徑

總理指移民制度已「毁壞」

政府的新版「移民戰略」勾勒出澳洲移民體系的五大核心目標，在超過25項全新政策承諾加上現有政策承諾支持下，執行八大關鍵行動。其一最受關注的部分包括提高留學生的英語能力要求，臨時畢業生簽證（temporary graduate visa）申請者在國際英語水平測試（IELTS）的最低得分要求由6提高至6.5，申請學生簽證（student visa）的IELTS門檻由5.5分升至6分。同時，留學生申請續簽時將面對更嚴格審查，政府將要求學生證明其申請的新一輪課程，能推動其學業目標或進一步發展職業生涯。

政府希望藉此減少留學生被剝削及改善工作前景，提高留學生及教育機構的水準，並阻止僱主利用學生簽證作為尋找低技術工人的「後門」。

吸IT能源專業人才 年薪最少69萬

「移民戰略」最重要的改革是新設「需求技能簽證」（skills in demand visa），取代目前的「臨時技能短缺簽證」（temporary skill shortage visa）。需求技能簽證計劃將提供受保證的3條永久居留權路徑。

第一條路徑針對「專業技能」，以吸引資訊科技及能源等高技術人才，政府會向貿易、機械操作、司機及工人以外，年收入最少13.5萬澳元（約69萬港元）者開放有關簽證申請。第二條路徑針對勞動力需求的「核心技能」，當局會定時更新職業清單，以反映澳洲就業市場變化。第三條路徑針對「基本技能」，對象是收入較低惟人手短缺的行業，這部分細節尚待研究。

疫後反彈 22/23年度料51萬新高

澳洲2022/23年度淨移民人數料達破紀錄的51萬，因應新冠疫情封關多時，澳洲政府去年提高移民入境人數，協助企業填補人手短缺，以及容許近兩年未能入境的留學生和工人赴澳。內政部長奧尼爾指淨移民人數增加主要來自留學生，惟大量外國工人及留學生湧入，加劇本已緊張的租務市場壓力，澳洲露宿者人數不斷增加。

總理阿爾巴尼斯在過去的周末稱，澳洲的移民人數要回到可持續的水平，並指移民制度已「毁壞」。當局預計推行改革後，2024/25年度淨移民人數將減半至約25萬人。

（綜合報道）