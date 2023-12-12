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TikTok入股本土平台 重返印尼電商市場

【明報專訊】中國短片分享平台「抖音」海外版TikTok周一（11日）宣布，與印尼科企巨頭GoTo達成電子商務上的戰略合作，TikTok投資15億美元（約117億港元）到GoTo旗下網購平台Tokopedia，使TikTok得以重返印尼這個重要電商市場。

月前因政府禁令關閉自家平台

根據TikTok與GoTo達成的協議，前者將購入後者子公司Tokopedia的75.01%股份，並將自身電商平台TikTok Shop在印尼的業務與Tokopedia的業務合併。兩公司在聯合聲明中表示，TikTok、Tokopedia和GoTo將改變印尼電商行業，未來5年創造數以百萬計新就業機會。GoTo稱雙方的合作將在監管機構監督下從試點階段展開，預計交易在明年首季完成。雙方會趁印尼今日（12日）的全國網購日推出首波合作活動。

印尼是TikTok第二大市場，有1.25億用戶，僅次於美國。印尼電子商務市場主要由Tokopedia、總部在新加坡的蝦皮購物，以及阿里巴巴旗下Lazada主導。TikTok 2021年在印尼推出TikTok Shop，但印尼政府9月宣布禁止在社交媒體平台作商品交易，保障小企業生意及用戶數據，TikTok Shop在10月關閉。與GoTo達成協議後，TikTok得以重返印尼電商市場。

（路透社/BBC）

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