美歐內部分歧增 近月援烏承諾額按年跌九成

德國智庫基爾世界經濟研究所上周四發表報告，顯示烏克蘭今年8至10月間新得的援助承諾，按年跌87%，總額21.1億歐元（約177億港元），為俄軍侵烏以來最低水平。在其追蹤的42個活躍捐助方中，20個答應提供新一批援助，見22個月新低。

德國馬歇爾基金會資深研究員克爾凱郭爾說：「烏克蘭不再特別，不再被視為對歐盟、北約或美國甚為重要的國家安全議題。若非如此，政客們不會拿它來玩政治。」

烏克蘭有巨大兼長期的資金壓力，也迫切需要武器等軍事援助，美國和歐盟兩大支持者的支援都因政治分歧而現阻滯，戰鬥力減弱無異於幫俄羅斯總統普京慢慢取勝。俄軍近期在烏克蘭西部、中部和東部的戰線，已很大程度上遏止烏軍反攻。

美議員：倘停援 普京信數月內攻陷

美國參議院情報委員會主席沃納上周表示，從情報評估資料獲悉，普京認為美國若不進一步支援，可於幾個月內攻陷烏克蘭。CNN分析，普京可能稍後展露談判意願，歐洲可能推動基輔談判，而儘管普京的和談條件，勢包括烏克蘭縮減版圖和保持中立等烏克蘭總統澤連斯基不可能接受的條件，惟外交只是掩護俄國軍事推進的慣用伎倆。

德國總理朔爾茨周一表示，烏戰可能曠日長久，普京對西方盟友撐烏行動和意願減弱是求之不得。烏克蘭前外交官奧斯莫洛夫斯卡表示，西方援助障礙對烏克蘭是壞消息，但當下不能絕望，須思考在有限能力之內怎樣改變局面。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）