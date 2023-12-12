烏總統訪美爭新援 親俄匈牙利扯後腿 澤連斯基晤拜登游說國會 匈外交官見共和黨人商停援烏

烏匈領袖於阿根廷「坦率」交談20秒

澤連斯基周日出席阿根廷總統就職禮時，被傳媒拍到與歐爾班短暫交談20秒，雖然外界不清楚兩人談了什麼，但英國廣播公司（BBC）稱，他們看來對話激烈。事後澤連斯基表示，兩人進行了「坦率」交談，「（雙方）盡可能坦率，這關乎我們的歐洲事務」。歐爾班發言人豪沃希證實兩領袖會晤，但沒有提及匈牙利會否繼續反對烏克蘭「入歐」，僅稱「歐盟成員國正持續討論這個問題」。匈牙利親政府傳媒Origo報道，澤連斯基當時試圖說服歐爾班支持烏克蘭入歐。

歐盟本周峰會 商啟動烏入盟談判否

歐盟周四（14日）起一連兩天峰會將商討繼續金援烏克蘭及決定是否啟動烏克蘭入歐談判。不過親俄的歐爾班多次公開反對烏克蘭入歐，並威脅阻撓歐盟未來4年再給烏克蘭500億歐元（逾4000億港元）財政援助。《衛報》周日報道，美國保守派智庫傳統基金會周一起在華盛頓主持兩天會談，匈牙利駐美大使館職員及匈牙利國際事務研究所成員會出席，屆時會與美國共和黨議員討論終止美國軍援烏克蘭。報道引述接近匈牙利大使館消息人士稱，歐爾班有信心援烏法案不會在美國國會通過，因此也試圖阻止歐盟援烏。

《衛報》原先在報道點名提及支持歐爾班的著名學者德姆科（Attila Demko）和總理政治主任辦公室首長烏格羅斯迪（Marton Ugrosdy）都會出席，但在更新版徹底刪去兩人名字。德姆科炮轟《衛報》報道是假新聞。

澤連斯基周日表示與歐盟委員會主席馮德萊恩通電話，協調500億歐元撥款及烏克蘭入歐的雙方立場。他上周三應邀參與七國集團（G7）視像峰會討論對烏援助問題，呼籲不要讓西方的團結「崩潰」。

澤連斯基獲拜登邀請訪美，他周一抵達華盛頓，周二早上會向參議員發言，並跟約翰遜會晤，在白宮逗留時會討論武器生產及防空系統合作項目。白宮周日聲明稱，隨着俄軍加強導彈、無人機的攻擊力，兩國領袖「將討論烏克蘭的迫切需要及美國在此關鍵時刻持續支持之重要」。美國參議院共和黨議員上周三阻撓一項緊急開支法案，當中包括610億美元用於援烏，共和黨人堅持以收緊美墨邊境管制作交換條件，現看國會在本周末放假前能否達成協議。國會在過去一年多批出數以十億美元計的軍事和經濟援助給烏克蘭，共和黨日益質疑金額過大及運用方法，《金融時報》最新民調顯示，近半美國選民認為拜登花太多錢支援烏克蘭。

白宮行政管理和預算辦公室（OMB）上周致函國會領袖，警告美國今年底將「無錢」對抗俄軍侵烏。澤連斯基曾表示，烏克蘭今年反攻未達目標，因為盟友未能提供所期望的武器。烏克蘭東部和南部的地面戰事正步入冬季，但烏軍面對兵源短缺及軍援不穩定等難題。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）