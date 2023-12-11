澳樓加辣防囤 外國人物業空置費增5倍

研減外國人起樓申請費 盼增供應

財長查默斯昨天受訪表示，建議將外國人購買現樓的申請費增加兩倍，再將外國人2017年5月9日起持有的住宅物業的空置費調高一倍，同時擬削減外國人投資租賃用途房屋建築項目的申請費，以鼓勵增加建屋。

澳洲現行制度禁止並非在澳洲工作或留學的外國人買樓，且要求購買現樓的外國人在離境時放售物業。外國人買現樓須繳付外國投資費，此費與樓價掛鈎。以一間稍高於100萬澳元（約514萬港元）的悉尼房屋為例，外國投資費為2.82萬澳元（約14.5萬港元）。若物業每年空置逾半年，需要繳納空置費，而金額現與外國投資費相同。調高外國投資費和空置費，意味外國人讓物業空置需付的年費增加5倍，以前述例子計，空置費將為16.92萬澳元（約87萬港元）。

查默斯表示，這些新招旨在確保外國投資符合政府增加全國可負擔住宅單位供應的目標，而鼓勵外國買家投資新住房發展項目，可創建額外住房存量，並為建築業創造就業機會，支持經濟增長。

工黨政府去年已把外國投資者購買澳洲資產費用增加一倍，預計在4年間為庫房額外進帳4.55億澳元（約23.4億港元），而周日公布新措施估計可帶來約5億澳元（約25.7億港元）庫房收入，可供政府投放於住屋等優先範疇。

澳洲樓房市場價格處於世界最高昂之列。因房屋供應減少，許多澳洲人一屋難求，全國租賃價格在迄今年9月30日的一年間增加了7.6%，達14年新高。市場預計隨着全國2600萬人對房屋需求不減，樓價將維持穩定增長。

（路透社/法新社/澳洲天空電視台）