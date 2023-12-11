和平獎得主講辭偷運出獄交子女 斥伊朗「制度化打壓女性」

51歲的穆罕默迪（Narges Mohammadi）因參與社會運動，反對強制婦女戴頭巾和死刑等，過去近21年間被捕13次、5次被定罪，合計判監31年及鞭打154下。她最近一次被捕是2021年，之後被羈留於以虐待政治犯著稱的埃溫監獄至今。諾獎委員會指其得獎理由是「為伊朗受壓迫婦女抗爭」，伊朗外交部炮轟這是「有偏見且出於政治動機」。

穆罕默迪的丈夫拉赫馬尼（Taghi Rahmani）帶着17歲孖生子女阿里（Ali）和基阿尼（Kiani）到奧斯陸，並由自2015年流亡法國後近9年未曾跟母親相見的阿里和基阿尼上台代母親領獎，基阿尼宣讀從獄中偷運出來交到他們手上的穆罕默迪講辭。穆罕默迪形容伊朗的專制政府令民眾在日常生活面臨「支配、或明或暗的暴力、暴政和歧視」，並將對女性的歧視和打壓「合法化和制度化」。她提到去年引發「頭巾示威」的女子阿米尼，批評當局的強制頭巾令是「對社會的控制和鎮壓工具」。

阿米尼獲追授薩哈羅夫獎 家人被阻出境領獎

據這幾名家屬上周六所指，穆罕默迪最近幾天又為了聲援伊朗最大少數宗教巴哈伊教的社群而再次展開獄中絕食。

穆罕默迪在講辭提到的阿米尼，疑因違反頭巾令遭宗教警察暴力對待而猝逝，引發頭巾示威，她獲追頒今年歐盟最高人權獎薩哈羅夫獎，阿米尼的父母和兄長原擬赴法國斯特拉斯堡領獎，但在伊朗登機後被截及註銷護照。

（路透社/法新社）