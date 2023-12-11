米萊伊就任阿根廷總統 美擬洽談經援鋰合作

爭全球南方支持 觀禮澤連斯基首訪拉美

自由主義經濟學家出身的米萊伊一改總統就職在國會內向議員演說的往例，在國會外向民眾發表講話。他表示國家有落入按年通脹15,000%和停滯性通貨膨脹之虞，除了財政「震盪」外別無他法。

白宮官員預告，美方代表團會與米萊伊洽談由美國支援身為世界第四大鋰生產國的阿根廷開拓鋰業和取得國際貨幣基金組織（IMF）援助等問題。米萊伊在競選時期表明親美遠華，惟中國是阿根廷農產品主要買家，也是鋰業主要投資者，新外長蒙迪諾日前表明不會跟中方斷交，只會促進私企貿易，但不會按上屆政府計劃明年元旦加入金磚國家組織。

另外，峰會有匈牙利總理歐爾班和巴西前總統博索納羅等極右政客捧場，西班牙《國家報》形容就職禮儼如「全球極右峰會」。

（綜合報道）