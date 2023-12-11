被批應對反猶不力 賓夕法尼亞大學校長辭職

馬吉爾（Elizabeth Magill）、哈佛大學校長蓋伊（Claudine Gay）、麻省理工校長科恩布盧特（Sally Kornbluth）上周二出席眾議院聽證會時，被反覆問及在校園內允許哪些類型的表達和價值觀。她們堅稱致力維護言論自由和觀點多元化，即使評論帶「冒犯性」，只要不涉及行為或呼籲暴力就可以。她們沒有簡單回答會否紀律處分呼籲種族滅絕猶太人的學生，只承認有關呼籲屬反猶仇恨言論，但不一定違反學校守則，要視乎情况。

事後，她們被抨擊避重就輕。猶太裔學生、家長和校友指摘該3間學府縱容反猶太主義和親巴勒斯坦示威者。部分捐款人撤回對學校的捐款。美國74名跨黨議員聯署要求罷免3名校長。

馬吉爾和該校董事會主席博克（Scott Bok）上周六請辭。蓋伊上周接受校報訪問時，為未能更強烈譴責校內反猶太暴力威脅而道歉。麻省理工則公開支持科恩布盧特。

以哈戰爭爆發後，在全美各大學和中小學校園內，反猶主義、反穆斯林、反阿拉伯和其他歧視行為報告急增。美國教育部正調查哈佛等多家學府是否存在歧視行為。

（路透社/法新社/半島電視台/紐約時報）

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