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指海陸受威脅 以警告可能打真主黨、胡塞武裝

【明報專訊】以哈戰爭爆發後，以色列與伊朗支持的黎巴嫩真主黨多次在邊境交火，以色列國家安全委員會主席哈內格比上周六警告，已「無法接受」真主黨在其北部邊境構成威脅，必要時「將採取行動」，有以媒解讀為鋪路開拓新戰線。另外，美國駐伊拉克大使館上周五受榴彈炮襲擊，加上同日美軍在伊拉克和敘利亞受到最少5宗襲擊，為以哈戰爭爆發以來單日最高同類紀錄，親伊朗的伊拉克什葉派武裝組織「真主黨旅」形容事件是「新交戰規則的開始」。

黎巴嫩真主黨與以軍前、昨兩天都曾交火。以軍昨聲明表示，攔截兩個跨越邊界的可疑目標，並攻擊黎巴嫩境內的真主黨目標。以色列國安會主席哈內格比上周六向國內傳媒表示，以軍「遲了17年」對付哈馬斯，如今「再也無法接受」真主黨「拉德萬」（Radwan）特種部隊坐鎮以黎邊境，如真主黨拒絕以外交解決問題，以方要以「行動」改變相關情勢。《以色列時報》形容，這說法暗示收拾哈馬斯後的下一步是對付真主黨。

與哈馬斯和真主黨都屬於伊朗「抵抗軸心」陣營成員的胡塞武裝上周六聲援巴人，宣布將不論國籍，視所有駛往以色列的船舶為攻擊目標，並警告所有國際船運公司勿與以色列港口合作。哈內格比表明，若國際社會無法制止胡塞武裝干擾紅海船隻，以方將親自動手。

美軍伊敘一日5受襲 親德黑蘭武裝稱新規則

美軍及華府官員上周五表示，約7枚榴彈炮落在駐巴格達使館範圍內。一名國防官員表示，當天美軍在伊拉克和敘利亞最少五度受到火箭炮和無人機襲擊，3次發生在敘利亞3個不同基地，伊拉克西部阿薩德空軍基地則一天內兩度受襲。美國防長奧斯汀當天與伊拉克總理蘇達尼通電話時譴責上述襲擊，點名真主黨旅及另一伊敘什葉派武裝「努賈巴運動」近日針對中東區內的美方人員，指美國保留應對權利。

真主黨旅發言人阿斯卡里稱組織上周五針對美國利益的攻擊標誌「新交戰規則的開始」。真主黨旅是「抵抗軸心」核心成員，《紐約時報》前天引述多名美國資深軍事及情報官員報道，該組織控制巴格達西南約60公里的朱爾夫納斯爾地區，在當地利用大部分來自伊朗的零部件研製無人機和升級火箭炮，供盟友組織在中東地區施襲。

（路透社/紐約時報/金融時報/CNN）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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