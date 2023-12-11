「加沙空襲亡者六成平民 比例超以往」 以國學者研究 被指印證以軍蓄意殺傷平民

加沙衛生部上周六指，由10月7日突襲計起，戰爭已有最少1.77萬巴人死於以軍攻擊，其中約四成是18歲以下的兒童或少年，另有48,780人受傷。其發言人指控以軍上周六襲擊一輛正從加沙南部汗尤尼斯歐洲醫院撤離病人的救護車，數小時內致兩名救急人員受傷，譴責以方針對醫院人員和設施。

以色列國家安全委員會主席哈內格比前天接受國內「第12頻道電視台」訪問時稱，按「最保守估計」開戰以來有逾7000名巴人武裝分子被殺，指如加上倒塌建築下和地道內的人數，可能會更多。以軍上周曾承認平民與武裝分子的死亡比例為2比1，主張如比較在城市跟以平民作人盾的恐怖組織衝突，比例已算「極為正面」。

以軍總參謀長：正見證「恐怖分子」投降

惟這說法受到以國學者的質疑。以色列公開大學社會學、政治科學及傳播學系教授利維（Yagil Levy）上周六在《國土報》撰文，分析以軍開戰首3周空襲加沙所造成的死亡人數中，高達61%是平民，形容近代以來「前所未見」；據他統計，以軍2012至2022年間3次針對加沙的主要空襲和軍事行動中，平民死亡比例約40%；今年5月「盾與箭」轟炸行動，平民佔總死亡人數33%。利維續指，綜觀全球20世紀所有衝突的平民死亡比例也僅過半，以軍在以哈戰爭中顯著造成較高比例平民死亡。

英國《衛報》形容，利維的研究佐證以色列左翼《+972雜誌》和希伯來語獨立新聞網站Sikha Mekomit上月底的偵查報道結論，即以軍蓄意視民居為目標並造成大量平民傷亡，企圖藉此觸發加沙民眾對哈馬斯領袖的不滿。

以軍總參謀長哈萊維則拍片告訴麾下士兵：「我們見證『恐怖分子』正在投降……顯示他們的網絡正在崩潰。」他又強調當下需要加強向敵方施壓。內塔尼亞胡同日強調以色列將繼續殲滅哈馬斯的「正義戰爭」，並達成其他所訂的戰事目標。

白宮繞國會 供以1.4萬發坦克炮彈

內塔尼亞胡同時讚揚美國上周五否決聯合國安理會呼籲加沙立即停火的議案「立場正確」。哈馬斯譴責美國否決議案「不人道」，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯批評華府是以色列戰爭罪行的「幫兇」。拜登政府上周五引用法案權力繞過國會，向以色列緊急運送約1.4萬發坦克炮彈，總值約1.07億美元（約8.3億港元）。

（衛報/路透社/BBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）