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促反COP28針對化石燃料協議 OPEC秘書長惹西方抨擊

【明報專訊】石油輸出國組織（OPEC）秘書長上周三（6日）致函各成員國與盟友，敦促他們反對在本周二落幕的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）上，通過淘汰化石燃料的協議，惹來西方國家譴責，其中法國能源部長直言對此「震驚和憤怒」。

路透社等西方傳媒周末報道，OPEC秘書長蓋斯（Haitham Al Ghais）在信中指出，COP28上周二版本的協議草案仍包含淘汰化石燃料的選項，形容「過度且不合比例」的反對化石燃料壓力，似乎「可能已到達引致不可逆轉結果的臨界點」，指無法接受「由政治驅使的活動為我們（OPEC區內）民眾的繁榮與未來帶來風險」，促請成員國及盟友代表團「積極反對」COP28任何針對化石燃料、而非排放的內容或措施。沙特阿拉伯上周一已表明「絕不接受」淘汰化石燃料的協議用辭。伊拉克稱「支持」蓋斯信中的呼籲，將致力令協議集中於減排。

法能源部長稱震驚憤怒

西方多國譴責OPEC的做法。西班牙生態轉型大臣里韋拉（Teresa Ribera）昨形容OPEC的舉動「令人作嘔」。法國能源轉型部長帕尼耶—呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）則表示：「我對OPEC聲明大吃一驚，並感到憤怒。」

路透社披露，聯合國前天更新了協議草案，加入了多個選項，包括「同意以最佳既有科學方法淘汰化石燃料」，「同意淘汰『不可衰』（unabated，意即不助長減排）的化石燃料」，以及選擇不包含以上用辭等。

（彭博社/法新社/路透社）

相關字詞﹕聯合國氣候變化框架公約 化石燃料

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