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岸田內閣捲政治獻金醜聞 5年涉收53.9萬「回扣」 官房長官料被撤

【明報專訊】日本執政自民黨政治獻金醜聞燒至首相岸田文雄內閣，多間日本傳媒昨日（9日）報道，內閣官房長官松野博一過去5年涉收受所屬「清和政策研究會」（通稱安倍派）逾1000萬日圓（53.9萬港元）集資宴會收入「回扣」，但未有申報，岸田正因此計劃撤換松野。《朝日新聞》報道，另一閣員、經濟產業相西村康稔也涉收回扣。

東京地方檢察院特別搜查部正調查自民黨安倍派在內5派閥於2018年至2021年政治資金收支報告中，合計少記帳超額出售集資宴會門劵所得收入的至少4000萬日圓（約216萬港元），並將這筆錢發放予旗下國會議員。共同社前日引述消息報道，特搜部大致掌握松野博一過去5年涉從安倍派獲取逾1000萬日圓，但未有記錄在政治資金收支報告內，現正以涉嫌違反《政治資金規正法》中「不記載和虛假記入」罪名展開調查。《政治資金規正法》規定政黨等各團體會計負責人，如未刊載或不實記錄政治獻金收支，最高會被判監5年或罰款100萬日圓。

岸田低迷民望再受打擊

61歲的松野博一2000年起8度當選眾議員，2019年9月擔任負責安倍派內務的派閥事務總長，2021年10月任內閣官房長官至今。岸田上周五出席眾議院預算委員會時稱，盼松野繼續能以政府發言人身分對外宣傳，否認有意撤換對方。松野同日迴避質詢，僅多次表示「期望適切應對當局調查」。

不過，日本電視台（NTV）昨報道，岸田政府內部及不少自民黨國會議員均認為松野辭職只是「時間問題」。多間日媒同日報道，岸田將考慮國會日程、當局調查情况及物色繼任人選後，才決定換人適當時機。日媒指出，撤換內閣官房長官罕見且影響重大，將對支持度跌至僅約30%的岸田政府造成進一步打擊。

安倍派多人涉同類醜聞

《朝日新聞》和富士電視台昨報道，安倍派另外5名核心幹部 ——安倍派主席鹽谷立、自民黨政調會長萩生田光一、自民黨國會對策委員長高木毅、經產相西村康稔和參議院議長世耕弘成也涉及同類醜聞，各自收受數萬至數十萬港元，當局亦擬對他們展開調查。

（共同社/日本電視台/朝日新聞/中央社）

相關字詞﹕松野博一 日本自民黨 岸田文雄 日本

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